Mercado de transferência da Juventus, três nomes depois de CR7

Os caminhos da Juventus e CR7 ainda podem ser separados, e em caso de despedida, ele será substituído por três nomes: Gabriel Jesus Favorito

Esta é a situação em todo o caos Cristiano Ronaldo Em Turim, a certeza: este verão os Bianconeri começam a imaginar-se sem o campeão português. Mesmo alguns dias após o fechamento do mercado de câmbio, seu potencial ainda é um cenário possível. Como foi dito nestas páginas nos últimos meses, a opção do CR7 também é mudar o ar Juventus Considere três opções para o seu ataque. Três soluções e uma recomendação, diferentes das demais e levando o nome da marca preferida de Massimiliano Felicidade. Acompanhe e entre em contato com as últimas Calciomercado Inscreva-se no canal do YouTube!

Mercado de transferências da Juventus, pós CR7 | Icardi, Martial e … Gabriel Jesus

Planos não vão parar Juventus Para o futuro, graças ao período de quatro anos agora assinado está firmemente nas mãos de Massimiliano Felicidade. O técnico pós-jogo de Livero anunciou que decidiu começar Cristiano Ronaldo Fora do banco: o início de uma nova era. No entanto, é cada vez maior a sensação de que os portugueses procuram uma solução no mercado para saudar a ‘madame’ e iniciar uma nova aventura. A Pianoconery, por sua vez, está considerando três opções de conversão CR7 No caso de despedida: De acordo com ‘ThuttoSport’, na verdade, eu sou Muro IcardiAnthony Defensiva e Gabriel jesus Candidatos ao ataque da Juventus.

Leia mais >>> Mercado de Câmbio da Juventus, Ronaldo-City | Aviso duplo está chegando

Os três nomes, não por acaso, pertencem a três equipas que ainda ambicionam Cristiano Ronaldo. o PSG Você pode abordar os portugueses em caso de despedida Mbappé E uma troca do primeiro Intermediário Seria uma solução simples, e há dois em Manchester. o Unido O filho pródigo pode sonhar em voltar e tentar incluir Marshall na cirurgia Cidade Está em busca de um atacante e Gabriel Jesus é o primeiro nome na lista dos sonhos da Juventus. Os brasileiros são os favoritos de Massimiliano Alegri e Federico CherubiniPor este motivo, o primeiro nome a ter em conta para substituir Ronaldo é: Primeiro, Pianoconeri deve libertar espaço para contratar um cidadão não comunitário. Além disso, a vontade dos cidadãos parece ter sido paga a Harry Kane.