“Ikram Nazi, um estudante ítalo-marroquino libertado”

Durante o processo de apelação, foram questionados motivos de segurança e, graças à excelente cooperação corporativa com as autoridades locais, Igram será libertado da prisão. Nas últimas semanas, temos trabalhado com nosso embaixador em Rabat Armando Baruko. Na embaixada e concerto com o ministro de Mayo e Fornesina. Em agosto, eu processei pessoalmente, conversei com as partes interessadas e fui ao local onde Iqram Nasihi foi detido ”, disse Amandola do lado dos recursos do estudante.

“Meus parabéns ao nosso camarada e sua família

“Gostaria de agradecer ao embaixador italiano em Marrocos, Armando Baruko, e ao secretário-geral adjunto Enzo Amandola pela sua dedicação. Acompanhamos a história desde o primeiro momento. Pelo pleno respeito das instituições e da justiça marroquinas, disse o Ministro de Mayo.

Reações Políticas – “Boas notícias e um ótimo trabalho”, comentou no Twitter o secretário do Pd Enrico Letta. “Trabalhar a Itália e se consolidar, obrigado Enzo Amendola. Questão a ser resolvida no Egito agora #freepatrickzaki”, o deputado PD Filippo Sensi sempre ecoa no Twitter.