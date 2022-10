Seu sucessor não foi nomeado pela Santa Sé. Aqui estão todas as hipóteses

RIETI – Ontem às 17 horas, Monsenhor Domenico Pompili Ele usurpou a sede de San Geno, tornando-se bispo da igreja Verona. “Mas o vínculo com Rieti não será dissolvido”, assegurou Dom Domenico no final da missa de consagração, agradecendo às autoridades de Rieti, religiosos e fiéis presentes em Verona. Às 17h de ontem, a Diocese de Wrighty estava vazia. Uma condição que não pode durar mais de 8 dias pode nomear um Administrador Apostólico. Em vão, após este tempo, o Colégio dos Consultores – o único órgão em exercício após a partida do bispo – deve eleger um administrador diocesano ou um sacerdote da diocese de Rito para desempenhar as tarefas administrativas ordinárias.

Atividades. É uma espécie de comissário ad acta que tem poderes limitados, não pode introduzir mudanças nem conferir ofícios ou tarefas, mas dirige a diocese até que seja nomeado um novo bispo ou administrador apostólico. Ambas as hipóteses são possíveis neste momento. lá Santo C Pode se inclinar para um jovem bispo, como Pompili fez sete anos atrás, ou escolher um administrador apostólico como o bispo Domenico. Gattam tornou-se Bispo da Diocese de Civitavecchia.

dia Dias se passarão para esclarecer o futuro incerto da Diocese de Wrighty, que ainda tem nos olhos e no coração o longo dia de ontem. “A presença de Dom Pompili no Rito durante estes anos foi significativa não só em termos de fé, apoio moral e espiritual, mas também em sua determinação e planejamento em relação às muitas iniciativas que a província está implementando – comentários de Verona, Prefeito do Rito , Daniel Sinibaldi – Isso é uma perda, mas tentaremos manter as relações o máximo possível. Ela era uma pessoa muito importante. Com ele pudemos trazer à tona o espírito do Vale Sagrado e o tema do franciscanismo de forma mais estruturada do que nos anos anteriores, e sua nomeação pelo CEI como coordenador do centenário foi outro elemento para continuar colaborando com ele. Continuar o trabalho iniciado ».

“Hoje (ontem, ed) é um dia que tem gosto doce e amargo – acrescenta o chefe da província, Mariano Calis – Porque, por um lado, estamos felizes pelo importante papel desempenhado por Dom Domenico, por outro, estamos perdendo uma pessoa fundamental para toda a Província que soube colaborar em questões importantes como a reconstrução, que dá um verdadeiro avanço. Não apenas em palavras. Sua colaboração foi decisiva para reabrir o Palazzo Alufie e trazer a universidade de volta ao centro. Esperamos que quem vier seja uma pessoa importante». “Sem dúvida Pompili deixa um vazio em Rieti, que acredito que sentiremos nos próximos dias, então acredito que haverá uma solução adequada”, declara o conselheiro regional. Cláudio de Berardino Antes de entrar na Catedral de Verona, ela estava cheia de funcionários civis e religiosos e muitos fiéis. Todos estão prontos para apoiar Dom Domenico quando ele dá o primeiro passo em uma nova cidade, e antes que uma multidão comovente e silenciosa se pergunte: “Qual é o meu objetivo? Algo simples e acessível a todos: restaurar o fôlego de vida que é Deus, como argumentou o teólogo luterano Bonhoeffer, quero aprender a confiar na descoberta.