Erasmus “Árvores”, Liceo d’Ovidio, protagonista de Laurino em Portugal (fotos)

Uma delegação de 12 alunos e professores Elisabetta d’Ercole, Lucia Bellastella e Maria Gracia Armendo do Liceo d’Ovidio de Laurino passou uma semana muito intensa em Portugal como convidados da Escola Secundária de Santo André. Junto com Barreiro. Aos representantes dos parceiros europeus do Erasmus Trees Project, Chipre, Bulgária e Alemanha. A etapa portuguesa na Bulgária é uma das últimas previstas, depois de encontros em Chipre, Laurino e Hamburgo. O Erasmus Trees (para reforçar a sustentabilidade ambiental europeia), um projeto inovador que prevê também o desenvolvimento de um eco-robô para deteção de CO2 e poeiras finas, está a chegar à sua fase final com um saldo realmente positivo. A troca de objetivos, métodos e projetos comuns, mas também a consolidação de amizades e relações na consciência de contribuir para a construção e reforço de uma identidade europeia comum, explicando assim de forma verdadeira e eficaz os objetivos dos programas Erasmus. . Com breves momentos comuns e a partilha de trabalhos criados por vários parceiros, bem como visitas ao Barreiro e Lisboa e banhos de mar, a posição portuguesa foi vivida precisamente em nome da sustentabilidade. As atividades incluem: Visita à Mata Nacional da Mata da Machada; Preparação de pinhas com ração para pássaros e atividades relacionadas no jardim ornitológico da escola; Arvorismo (escalar árvores); Actividades ecológicas e desportivas na Praia de São João.

