Em Casarile (Milão), uma menina de 8 meses foi espancada pelo companheiro de sua mãe. Suspenso por tentativa de infanticídio – Corriere.it

a partir de David Maniasi

O homem de 28 anos estava sozinho em casa com a criança. No início, ela caiu de uma cadeira alta, mas sofreu uma fratura no crânio com hemorragia cerebral, bem como uma fratura do úmero e do rádio. Ele está internado em Bérgamo

foi Avó materna Uma menina de 9 meses é encontrada em seu berço Hematomas no rosto e no peito. Estava no quarto dela: Seu padrasto a espancou até a morte. Então, ele perguntou com os Carabinieri concordou. Apesar de uma visita de emergência à Policlínica San Mateo em Pavia, poucas horas após o episódio, as condições do recém-nascido são muito graves e o prognóstico ainda é reservado. O relatório médico diz.Fratura de crânio, hemorragia cerebral, fraturas de úmero e rádio”. A vítima foi hospitalizadaHospital Abba Giovanni XXIII de Bérgamo, seu departamento pediátrico é um dos mais bem equipados da Itália: foi transportado diretamente de San Matteo. Os médicos a levaram para dentro Coma induzido.

Um incidente de violência doméstica ocorreu na tarde de sábado em um complexo de apartamentos em Em Kesari na província de Milão, via Cristoforo Colombo. Uma pacata cidade “subterrânea” de menos de 4.000 pessoas onde nada acontece. Agora a comunidade está em choque. Três pessoas moram na casa: mãe, bebê e Parceiro. Este último, de 28 anos, não é o pai da criança. Ele estava sozinho com ela. As razões ainda são desconhecidas, mas existe Ele atacou várias vezes e atacou com extrema violência.

ter A mãe não conseguiu falar com o marido pelo telefone Ela se preocupou, Ela pediu a avó da menina para visitá-la. Ele alertou 118. De acordo com a reconstrução inicial, familiares tentaram explicar como a criança foi parar em San Mateo. Caindo de uma cadeira alta: Uma explicação não resistiu, dando lesões, e isso levou ao alerta do pessoal da policlínica. Carabinieri.

O jovem de 28 anos está atualmente sob custódia e já se declarou culpado Antes dos investigadores. Os carabinieri da unidade móvel de Pavia levaram-no ao quartel, onde na manhã de domingo foi interrogado pelo procurador-adjunto de plantão na presença do defensor oficial. Uma acusação séria contra ele: Tentativa de homicídio agravada. Uma busca foi realizada no apartamento de Casaril Carabinieri da Estação Pinasco, foi sancionado Encontre mais ideias. O homem foi então transferido para a prisão de Torre del Gallo, em Pavia: o juiz de instrução aguarda a verificação da prisão, que parece ter sido tomada como algo natural. As investigações estão nas mãos do Ministério Público de Pavia para esclarecer qualquer responsabilidade de terceiros.

