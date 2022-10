Uma possível ideia darmiana para o verão

o Milão Pense nos primeiros movimentos para o mercado do próximo verão. De acordo com os últimos rumores de mercado, Devil está considerando o nome Matteo DarmianO extremo italiano está em ação façamentre No entanto, os Nerazzurri podem deixar o clube no final da temporada. De fato, o ex-lateral de Turim e Manchester United (que também tem passagem pelo Milan) ainda não renovou seu contrato com a Inter, que expira em 2023. Para o verão..

Se não houver acordo entre Darmian e Inter para uma renovação, o Milan pode fazer sua jogada e tentar assinar a classe de 89.

Milão também tem uma ideia promissora para o futuro

O Diabo também leva em conta outros perfis como o ala português Diego Dalot Unido Ele já veste a camisa rossonera há algumas temporadas. O extremo português também será alvo de mercado Juventus, Começa com a adesão à mudança Juan Cuadrado.

Além disso, nome Emmanuel Valéria do Cremonês, Este também é o caso das cadeiras cruzadas Lácio Por Maurício Sarri.

Empoli-Milan: 1-3: Leo e Rebic bem

Esperando para descobrir os próximos movimentos do mercado Milão derrota por 3-1 para “Castellani” no campeonato e retoma Empoli Agradecimentos a Networks by Zanetti Rebig, Leo e Paulo Touré.

No primeiro tempo, os rossoneri jogaram brilhantemente William Vigário Ele faz a defesa com duas super defesas Leão e Girod. No segundo tempo, ele também defendeu uma cobrança de falta do goleiro italiano Sandro Donali. Milan continua pisando no acelerador e encontra sua vantagem Ante RebigOlivier assumiu o lugar do Giroud, por 1-0 e a sua terceira contratação de centro nesta liga.

Após o gol croata, os rossoneri desaceleraram e levaram o empate Em Empoli Quem viu 1-1 graças ao grande pênalti Bajrami. Assim como o empate parecia selado, os homens de Beoli tinham uma nova vantagem Tour dançado Assinado 2-1 usando o lado de Krunick. Nos acréscimos, Devil derruba os três com ótima cavalgada Rafael Leão Assim o jogo termina 3-1.

As únicas notas incongruentes da noite foram os ferimentos Calábria, Keger e Saliemakers Não deve estar disponível para jogos da Liga dos Campeões contra Chelsea.

