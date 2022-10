Uma forte semana de outubro trará o verão de volta à Itália; Atualizações para os próximos dias »ILMETEO.it

Clima: Uma forte semana de outubro trará o verão de volta à Itália; Atualizações para os próximos dias

Tempo estável e quente para os próximos diasComece a semana com Otoprata! O calor já está subindo Entrará em vigor nos próximos dias Verão Quase todo o país, de norte a sul!

A razão deve ser encontrada na mudança de direção Mare Nostrum Um revivido A antítese dos Açores O fim de semana que já terminou mostrou sinais definitivos de despertar: além de alguns distúrbios assustadores que atingiram as regiões da fronteira alpina e partes do centro, o sol e o aumento das temperaturas realmente afetaram a maior parte da Itália no domingo, 2 de outubro. Interior e Apenino.

O que acontece na primeira semana de outubro? Vamos ter um outubro forte! O termo deriva das tradicionais festas romanas que encerravam a época das colheitas em outubro. Para comemorar o fim da colheita e do trabalho árduo, às quintas e domingos as famílias organizam uma viagem para fora da cidade (exatamente, “actoprata”) e carros alegóricos decorados com chocalhos que sobraram de cada distrito, nos quais as mulheres se sentam (o grupo ” bellona” em sua cabeça). O resto do grupo seguiu a carruagem a pé até seu destino.

Do ponto de vista puramente meteorológico, outubro representa um período típico de outubro, durante o qual a alta pressão domina por vários dias, resultando em estabilidade atmosférica, falta de chuva e clima de verão em vez de outono.

Dentro Próximos dias Você não apenas desfruta de um ambiente estável e ensolarado praticamente em todos os lugares, mas acima de tudo Está muito quente para a estação E isso se deve a uma contribuição significativaresistência africana determinar temperatura Imprimir significativamente Verão.

Então, nenhum problema no horizonte? Para ser honesto, alguns pequenos incômodos podem prejudicar a estabilidade atmosférica: mencionamos alguma densidade nublada que pode afetar partes da cordilheira dos Apeninos centro-sul, o vale do Pó e o retorno de neblina espessa ou bancos de neblina no início da manhã. Áreas do interior da região central. Isso, por aqui, nos lembrará que não estamos em agosto, mas já em outubro: quanto ao resto É praticamente verão!