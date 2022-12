Cristiano Ronaldo quer de volta 20 milhões de euros prometidos pela Juve e português entra com ação judicial

Ele não era do tipo que ficava muito tempo Cristiano RonaldoEle ainda ficará tão orgulhoso quanto aqueles que serão cobrados quando os créditos entrarem em campo ou menos Juventus. Atacante português confiou em advogado para pedir ao Ministério Público Turim Uma cópia dos autos do inquérito sobre o Black and White Club “tem interesse nisso”. O nome CR7 Na verdade, ele apareceu várias vezes nos documentos, mencionado quando houve uma conversa nos telefonemas interceptados dos dirigentes da Juventus «cartão ronaldo». Por exemplo, o chefe do departamento jurídico do clube fala sobre isso, Cesar CabasiComo reportado Corriere della SeraAo discutir com ds Federico Cherubini: “Não vou ao extremo (…) de entrar com ação judicial, porque o papel que eles têm que trazer não vai nos ajudar muito (…) no nosso balanço.”

Investigadores A arquivo excel Referido «Cr7 folder.xlsx» encontrou cálculo preciso do salário do jogador para 2019-2020 e 2020-2021 manobras salariais. 29.322.499,33 euros. Ronaldo ainda tem o direito 19,975 milhões líquidos. Estes são os salários em atraso devidos pelo Juventus Club equitação querer Manchester Unitedassim como concordou com grande parte do primeiro grupo. Esses salários, no entanto, estariam condicionados à permanência permanente de Ronaldo em Manchester. Divórcio. Um detalhe que tem mais de uma contradição emerge de outros espionagem:

Laço para a eternidade lá! Ele não está certificado hoje porque há um mercado no meio, então não posso dizer que o auditor definitivamente estará lá.

É nesse contexto que retornam as palavras de Capaccio:

Essa famosa carta teoricamente não deveria existir, certo? (…) Se sair (…) você sabe do balanço, dos auditores e tudo (…).

Na verdade, “cartão de Ronaldo” será três, explicou Gazzetta dello Sport. É sobre “Carta lateral» teria feito desde garantia de empréstimo Jogadores contra o clube, então apreendidos em março passado no escritório do advogado Federico Restano. Estamos vindo atrás da Juve para 2020 e 2021 para enfrentar a crise econômica causada pela pandemia. Primeiro com acordo coletivo e depois com jogadores individuais Adiamento de pagamento por alguns meses. O contrato prevê que o pagamento será feito no ato da troca. Nem todo mundo se inscreve para o segundo truque de pagamento. Entre aqueles que o fazem, contra o conselho de seus advogados que duvidam da legalidade desses contratos privados, Cellini, Quadrado E ronaldo. Cada jogador tem três cartas, que não são depositadas Liga ou o Foto: Uma é a carta que acompanha Prêmio suplementar para Blair, e um compromisso de “fornecer um acordo de bônus suplementar reescrito em formulários federais até 31 de julho de 2021.” Quem ficar na Juve tem um subcontrato com bónus para 2021-22 e 2022-23. Finalmente o subscrito, com o qual a empresa pagou Bônus “Incentivo de Saída” no momento da venda. Essa foi a carta mais preocupante para Ronaldo, que mais tarde foi vendido para o Manchester United.

