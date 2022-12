Mau tempo no sul da Itália reúne unidade em crise de Curcio – Crônica

Ciclone, inundação e deslizamento de terra. O sul da Itália continua com mau tempo, com Puglia, Sicília e Calábria registrando as piores condições. No entanto, em Veneza, o musgo permitiu que a cidade permanecesse seca, com ‘apenas’ 70 centímetros de água, apesar das marés atingirem 121 centímetros na enseada do porto de Lidos.

Os meteorologistas esperam que correntes úmidas e instáveis ​​do sul atinjam o sul, transformando-se em fortes chuvas, ventos e trovoadas, especialmente nas áreas costeiras. Por isso, o chefe da proteção civil, Fabrizio Curcio, convocou uma reunião da unidade de crise para manter sob controle a evolução da situação.

Nas próximas horas, a situação vai melhorar à medida que a chuva avança para as regiões de Triveneto, Lombardia e Piemonte oriental, segundo dados dos meteorologistas. Por outro lado, espera-se um aviso amarelo na Toscana e Úmbria devido a tempestades e ventos. As fortes chuvas que começaram durante a noite causaram inundações e grandes dificuldades, especialmente na Calábria, entre as províncias de Crotone e Catanzaro. O tráfego ferroviário também foi afetado pela suspensão de trens devido a danos causados ​​pelo mau tempo nas linhas Sipari-Catenzaro Lido-Rosella Zonica e Catenzaro Lido-Lamecia. Centenas de intervenções dos bombeiros.

Na verdade, a área foi atingida por um tornado e bombas de água ao mesmo tempo. O tufão atingiu a costa de Crotone ao longo de um trecho de cerca de 14 quilômetros de Crotone até a Isola Capo Rizzuto, enquanto a chuva – que ultrapassou 150 milímetros em algumas áreas – inundou a área de Catanzaro e inundou o território de Cutro. Seis famílias, 13 pessoas, foram evacuadas e alojadas em albergues. Suas casas eram, de fato, situadas em andares inferiores e ocupadas por água.

O município de Isola Cabo Rizzuto foi a área mais atingida, com telhados arrancados de algumas casas e carros submersos e arrastados por centenas de metros. Felizmente, não houve vítimas, mas isso levou o prefeito de Catanzaro, Nicola Fiorita, a pedir estado de calamidade. Tempestades e desconforto também foram relatados na Puglia, onde um aviso laranja foi emitido. Um furacão, em particular, atingiu Salento. Nos municípios da região, algumas árvores caíram sobre prédios ou carros estacionados e algumas estruturas de tração foram fortemente danificadas. Pisos e garagens também foram relatados inundados, enquanto paredes, sinais de trânsito e postes de energia caíram no chão. Em Novoli, na província de Lecce, o telhado impermeável do telhado plano de uma Rsa terminou na rua e as estruturas de tração de Fòcara foram danificadas, a grande pirâmide feita de feixes de videiras, em meados de janeiro, foi incendiada em homenagem a Sant Antonio Abbot, que se tornou o maior incêndio do Mediterrâneo.

O mau tempo também prevaleceu na Toscana, onde a estrada regional entre Sgrilla e Sgrillozzo foi fechada por horas devido a algumas inundações na área de Grosseto, Maremma. Por outro lado, em Saturnia, as famosas cachoeiras naturais foram invadidas pela lama e, portanto, impraticáveis. Em contraste, as coisas correram bem na Sicília, onde as chuvas torrenciais de ontem nos deram um dia de descanso. As estimativas iniciais da tempestade que atingiu a província de Messina, que o prefeito de Barcelona Bosso de Cotto, Pinuccio Calabro, descreveu como uma “bomba d’água sem precedentes”, falavam de um milhão de euros em danos. Apesar da melhora do clima, escolas e creches em Barcelona e Milasso serão fechadas amanhã para permitir as verificações necessárias nas estruturas.