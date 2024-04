Outra carga de poeira do Saara atinge a Itália e grande parte da Europa « 3B Meteo

Hora de estudar

Areia do Saara

O ar quente mudou do Norte de África para Itália e Europa – Depois de uma longa fase caracterizada por correntes frias de norte, a situação está agora a inverter-se com o regresso do ar quente do Norte de África. A depressão ártica que nos afeta há vários dias está, na verdade, se movendo e se isolando na Europa Ocidental (além disso, em Espanha, França e Grã-Bretanha, por vezes são esperadas chuvas muito fortes); Ao mesmo tempo, um campo de alta pressão se fortalecerá na Europa Oriental: em resposta a esta dinâmica, será ativado o fluxo de correntes sólidas e quentes do Norte de África, que depois de chegar ao Mediterrâneo durante estas horas, ampliará o seu raio. Acção para a maior parte da Europa Central e Oriental. Portanto, espera-se um aumento claro e generalizado da temperatura em todo o setor, incluindo Itália (no entanto, será mais sensível no centro-sul, enquanto no norte o aumento diminuirá com nuvens e em alguns casos chuva, principalmente em regiões noroeste). Ramos do fluxo quente chegarão à Escandinávia, pelo menos no setor centro-sul, suavizando o clima rigoroso pelo menos durante um determinado período.

Poeira do Saara para a Escandinávia – O fluxo de recall do Norte da África será muito intenso Mais uma vez, uma grande quantidade de poeira do Saara foi atraída. Inicialmente, a Itália estará fortemente envolvida, especialmente nas próximas 48 horas, mas depois a poeira será transportada para grande parte da Europa, excluindo as áreas ocidentais, e até mesmo para a Escandinávia, durante o período de 1 a 2 de Maio. Os efeitos são agora conhecidos: Céus escuros e amarelos prevalecem sobre aberturas, chuva ‘suja’ ou neve vermelha em caso de precipitação, A qualidade do ar deteriora-se devido ao aumento de partículas finas induzidas pela poeira em suspensão. Em concentrações particularmente elevadas, o ambiente também pode ficar tingido de uma cor vermelha difusa, dando ao conjunto uma aparência quase marciana (como aconteceu nos últimos dias em Atenas). Uma “limpeza” geral deverá ocorrer de 2 a 3 de maio devido a um “recuo” começando nas áreas da Europa Ocidental e movendo-se gradualmente para leste em direção ao Mediterrâneo. Mais atualizações em breve.

