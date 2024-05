Apenas nas últimas 24 horas, as forças de defesa ucranianas mataram 1.320 soldados russos e destruíram 55 sistemas de artilharia e 15 tanques inimigos, de acordo com o Estado-Maior Conjunto em Kiev, citando o Rbc-Ucrânia. Segundo a mesma fonte, o número total de militares inimigos mortos desde o início da invasão, em 24 de fevereiro de 2022, é agora de 481.030.

ANSA ANSA Zelensky: Conflitos brutais em Kharkiv e os russos os rejeitam por enquanto – Notícias – Ansa.it “As forças de defesa ucranianas pararam o ataque russo na região de Kharkiv esta manhã”, disse o presidente Volodymyr Zelensky ao Ukrinform, conforme relatado pelo Rbc-Ucrânia. (lidar)

De acordo com as estatísticas do Ukrinform, ontem ocorreram 104 “confrontos” com o inimigo em toda a frente. Segundo a agência ucraniana, os russos lançaram 7 ataques com mísseis e 108 ataques aéreos. Além disso, mais de 120 assentamentos nas regiões de Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Dnepropetrovsk, Kherson e Mykolaiv foram alvo de fogo de artilharia, escreveu Ukrinform.

Quase 1.800 civis foram evacuados perto da fronteira na região de Kharkiv



Pelo menos 1.775 civis ucranianos que viviam perto da fronteira russa foram evacuados para a região de Kharkiv, onde os russos lançaram uma ofensiva terrestre. O governador da região de Kharkiv, Oleg Senegubov, anunciou isso nas redes sociais.

“Um total de 1.775 pessoas foram evacuadas”, escreveu o governador, acrescentando que 30 assentamentos na área ficaram sob fogo de artilharia e morteiros russos nas últimas 24 horas.

Moscou: O incêndio que eclodiu no depósito de petróleo em Lugansk foi extinto



O incêndio no depósito de petróleo de Rovenki, na região de Lugansk, na Ucrânia, ocupada pela Rússia, que ontem foi alvo de um ataque ucraniano, foi extinto. Isto foi escrito pela agência russa TASS. Pelo menos três pessoas morreram no ataque.

Funcionários do Ministério de Situações de Emergência da Rússia disseram ter apagado 18 incêndios na cidade de Rovenki.

De acordo com o “governador” da República Popular de Luhansk (LPR), o depósito de combustível foi bombardeado por um míssil Atkm fornecido pelos EUA para Kiev, escreveu a TASS.

