Tailândia corta a corda de segurança e deixa dois trabalhadores suspensos no 26º andar de um arranha-céu

Ele não tinha visto o anúncio de negócios, e talvez por causa da frustração, ele pensou em dar um “descanso” àquele incômodo inesperado em frente à janela de seu apartamento. Uma mulher que vivia em um arranha-céu na Tailândia cortou a corda de segurança que carregava dois pintores e os deixou pendurados No 26º andar até que um casal os resgatou. O gesto no momento permanece sem uma explicação oficial, mas acusou a mulher de tentativa de homicídio e destruição de propriedade, disse a polícia em Pak Kret, ao norte da capital tailandesa, à Associated Press.

Leia também> Rainha Elizabeth, como ela está? Mais duas semanas de folga, como ela está?

Minutos de pânico real vividos por pintores enquanto trabalhavam na parede externa de arranha-céus. De acordo com relatos da CBS, um dos pintores, que é nacional de Mianmar, disse à mídia tailandesa que ele e seus dois amigos se abaixaram até o 32º andar para consertar uma rachadura no prédio. Ao chegar ao trigésimo andar, ele sentiu que a corda estava mais pesada. Olhando para baixo, ele viu alguém dez andares abaixo abrir uma janela e cortar sua corda. As tentativas de buscar ajuda de outras equipes foram inúteis. Do último andar, o terceiro sujeito continuou a apoiá-los até que fossem resgatados.

Última atualização: sexta-feira, 29 de outubro de 2021, às 19:59



© Reprodução reservada