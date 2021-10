Prioridade para vacinação de pessoas em risco entre 12 e 17 anos

Covid e fechamentos de escolas, da Organização Mundial de Saúde, chega um chamado para dar prioridade, além dos “professores”, a “vacinar crianças de 12 a 17 anos com doenças de base ou que estejam em contato com adultos imunocomprometidos”. “A Organização Mundial da Saúde recomenda o uso da vacina Pfizer / BioNTech para crianças de 12 a 17 anos. Para crianças menores de 12 anos, ele fornecerá mais orientações sobre o uso de vacinas à medida que surgem novas evidências de estudos de vacinas. “

“Para limitar o impacto do Covid-19 nos próximos meses – avisa Hans Kluge, Diretor Regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Europa – é fundamental que as decisões dos governos e instituições sejam baseadas em dados e evidências, sabendo-se que o A situação epidemiológica pode mudar e nosso comportamento deve mudar com ela. A ciência deve prevalecer sobre a política, e os interesses de longo prazo das crianças devem permanecer uma prioridade, especialmente agora que vários países estão enfrentando o pico de infecções. Temos ferramentas mais eficientes para lidar com esse pico de fechamentos de escolas”

Enquanto as infecções estão aumentando na região, a agência de saúde das Nações Unidas está pedindo que as escolas permaneçam abertas com medidas preventivas apropriadas em vigor. Parar as aulas presenciais deve ser visto como último recurso, essa é a mensagem. “Os professores são verdadeiros heróis nas nossas sociedades”, concluiu a OMS Europa.