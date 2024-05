Israel – O Hamas está em guerra, notícias de hoje ao vivo | Wall Street Journal: Alerta israelense ao Hamas: “Acordo dentro de uma semana ou entraremos em Rafah.”

Londres adota novas sanções contra “colonos extremistas” israelenses na Cisjordânia

O Reino Unido anunciou na sexta-feira que impôs sanções aos “extremistas” israelitas devido ao “aumento sem precedentes” da violência cometida pelos colonos na Cisjordânia, e apelou ao governo israelita para a “suprimir”. O secretário dos Negócios Estrangeiros britânico, David Cameron, afirmou num comunicado que “os colonos extremistas minam a segurança e a estabilidade e ameaçam as perspectivas de paz”. Ele acrescentou que estas sanções visam dois grupos que realizaram “ataques” contra palestinos na Cisjordânia e quatro indivíduos que são “diretamente responsáveis ​​pela violência flagrante contra civis palestinos”.

David Cameron apelou às autoridades israelitas para que tomem medidas contra os responsáveis ​​pela violência, sublinhando que o Reino Unido “não hesitará” em impor novas sanções, se necessário. Os dois grupos sujeitos a sanções são: Juventude das colinasPorque estabeleceu “assentamentos ilegais (…) cuja missão é expulsar todos os palestinos dos territórios ocupados”, segundo Londres, e o movimento LehavaSob a acusação de “facilitar, incitar e promover” a violência contra as comunidades árabes e palestinas.

Ele estava entre os quatro indivíduos punidos Noam Federman, antigo líder do movimento anti-árabe Kach (agora banido), sob a acusação de “treinar grupos de colonos para cometerem actos de violência contra os palestinianos”. Londres já havia imposto sanções ao seu filho, Elie Federman, em fevereiro passado. As outras três pessoas punidas são Éden Levy E Neria Ben BaziPela sua participação em ataques e intimidações contra os palestinianos, bem como Eliseu Yard“O porta-voz não oficial do Grupo de Jovens Hills.” Os dois últimos também estão sujeitos a sanções da UE desde o mês passado.

Os Estados Unidos também tomaram medidas semelhantes em fevereiro. lá Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967Temos sido abalados por uma violência renovada desde o início da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, que foi desencadeada pelo ataque sem precedentes do movimento islâmico palestiniano ao território israelita em 7 de Outubro. De acordo com fontes oficiais palestinas, mais de 491 palestinos foram mortos desde então por soldados israelenses ou colonos na Cisjordânia. Mais de 2,9 milhões de palestinos vivem na Cisjordânia ocupadaEstá separado por território israelense da Faixa de Gaza. Cerca de 490 mil israelenses também vivem lá Assentamentos considerados ilegais De acordo com o direito internacional.