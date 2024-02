É por isso que as eleições dos EUA estão sendo realizadas em Michigan (ou seja, Gaza) – Corriere.it

Você ganhará ou perderá as eleições dos EUA em novembro em Michigan… isto é, em Gaza? As recentes ações de Joe Biden no Médio Oriente têm um duplo significado: política externa e campanha eleitoral. Há algum tempo que a crise internacional não está tão presente no debate interno dos Estados Unidos. Acontece com demasiada frequência que os comícios da campanha de Biden sejam interrompidos, perturbados e contestados por manifestantes pró-Palestina. Entre os slogans mais duros contra ele estavam “Annihilate Joe” e “Quantas crianças você matou hoje?“O presidente é o alvo daqueles que o acusam de apoiar Israel – apoio que tem sido de facto consistente entre ambos os partidos em todas as administrações dos EUA desde a década de 1970. Agora, a contra-ofensiva do exército israelita na Faixa de Gaza continua. durante mais de três meses, e o massacre de inocentes cometido pelo Hamas em 7 de Outubro tornou-se uma memória distante mesmo entre alguns sectores da opinião pública simpatizantes de Israel, para não falar de todos aqueles que desde o início consideraram o massacre de civis, a violação de mulheres e o sequestro de idosos e crianças “legítimo”. Agora parece que apenas o número de mortes de civis entre os palestinianos está a ser contabilizado; Sem dúvida, isso também é assustador. Embora Biden critique Benjamin Netanyahu, está a pagar um preço elevado pelo seu apoio diplomático e militar a Israel: está a perder um consenso valioso no mundo, mesmo entre aliados; Ele corre o risco de perder eleições em casa

Árabes americanos da classe trabalhadora no meio-oeste Uma olhada em Michigan mostra por que o seu caminho para a reeleição para a Casa Branca passa por Gaza. Eu já escrevi sobreE o sangramento do consenso juvenilQue, ao abraçar a causa palestina, poderá abandonar o partido de Biden e talvez votar em Donald Trump. Preocupações de risco mais específicas e precisas Eleitores árabes americanos. É aqui que Michigan é crítico. Este estado industrial no Centro-Oeste é o lar de A maior concentração de imigrantes de países árabes. Muitos deles são de segunda ou terceira geração ou, em qualquer caso, possuem cidadania americana há algum tempo e votam. É dada especial ênfase à cidade de Detroit, onde os árabes americanos estão bem representados na classe trabalhadora da indústria automobilística. O sindicato United Auto Workers deu seu apoio a Biden nas eleições de novembro. Mas a votação anunciada pelos líderes sindicais pode cair em saco roto entre os trabalhadores de origem árabe. Neste círculo, Biden perde apoio em grande quantidade, devido à guerra em Gaza. Uma recente pesquisa de opinião mostrou que a percentagem de árabes americanos que pretendem votar nele diminuiu: a percentagem era de 59% antes da guerra, mas agora a percentagem atingiu 17%. Quarenta pontos percentuais é um colapso sem precedentes. Michigan é um daqueles estados “em equilíbrio” onde o desafio de novembro para a Casa Branca poderia continuar: em 2020, Biden venceu por apenas 154 mil votos, de um total de 5,5 milhões expressos. A deserção em massa dos árabes americanos pode ser fatal para ele desta vez. READ Ucrânia - Rússia, notícias de hoje da guerra. Zelensky: "Uma semana decisiva"

Sanções dos EUA contra colonos israelenses: as muitas razões A história dos imigrantes árabes no Michigan é importante para a compreensão de uma das últimas medidas de Washington: sanções contra alguns colonos israelitas acusados ​​de violência contra palestinianos na Cisjordânia. Já existiam sanções em Dezembro, sob a forma de proibição de entrada nos Estados Unidos, novamente para punir alguns colonos israelitas que cometeram agressões nos territórios ocupados. A última rodada de sanções é considerada mais rigorosa porque inclui penalidades financeirase proibindo transações econômicas com os Estados Unidos. O número de assentados afetados desta vez é pequeno: apenas quatro. Mas a Casa Branca e o Departamento de Estado declaram que este é o caso Poderia ser apenas o começo. Eles querem enviar um Um sinal dissuasor contra a ala mais agressiva afiliado ao movimento de colonatos que, depois de 7 de Outubro, lançou violentas represálias contra a população palestiniana na Cisjordânia. As últimas sanções dos EUA esperam enviar um Uma mensagem em muitas direções: Ao governo de Netanyahu, à Arábia Saudita e a outros países da região, para que fique claro que a América não tolera violações contra a população palestina; Para árabes americanos em Michigan ou em outro lugar. A dimensão interna desta crise não se limita aos eleitores árabes-americanos. É importante que a Casa Branca quisesse acrescentar este esclarecimento: as sanções aprovadas contra os colonos não visam os cidadãos americanos residentes em Israel. Esta é uma humilde referência a uma realidade tão embaraçosa quanto conhecida. Entre os colonos que ocupam ilegalmente terras na Cisjordânia e defendem os seus colonatos com armas, há uma boa representação de israelo-americanos, que possuem dupla cidadania e dois passaportes. O elemento dos judeus americanos que regressam a Israel contribuiu durante anos para fortalecer o movimento de colonatos ilegais na CisjordâniaFá-lo com a ajuda de armas (enquanto os judeus russos que imigram para Israel continuam a aumentar as fileiras dos ultraortodoxos). Biden não quer atingir os israelenses que também são cidadãos americanos, pelo menos por enquanto; Mas ele conhece bem esta realidade e pretende enviar-lhes também uma mensagem. READ «Luta entre forças russas e mercenários Wagner» - Corriere.it

A “Doutrina Biden” para acalmar o Médio Oriente A corrida contra-relógio para resolver a tragédia de Gaza antes das eleições de Novembro exige o sucesso do que disse o comentador Thomas Friedman no New York Times Descreve a doutrina de Biden no Oriente Médio. Friedman é considerado um dos analistas de maior autoridade nesta questão, por isso vou resumir seus pensamentos. Veja como ele define os diferentes componentes da Doutrina Biden. primeiro Forte resposta militar Aos múltiplos ataques levados a cabo pelo Irão e pelos seus assassinos na região (duvido que isto se possa limitar aos ataques da noite passada). Em segundo lugar, uma iniciativa diplomática “sem precedentes” para encorajar imediatamente a formação de um Estado único Estado palestino. Isto deve incluir o reconhecimento americano de um Estado palestiniano desmilitarizado que governa a Cisjordânia e Gaza e que tem instituições de segurança credíveis, mas sem a capacidade de ameaçar Israel. O terceiro pilar desta Doutrina Biden é o lançamento Uma aliança estratégica (militar ou não) entre a América e o Reino da Arábia SauditaComo recompensa pelo reconhecimento diplomático bilateral entre este último e Israel. É claro que o terceiro ponto depende do segundo: o príncipe saudita Mohammed bin Salman manifestou a sua intenção de retomar o caminho para a normalização das relações com Israel, mas a criação de um Estado palestiniano é uma condição indispensável.