Peng Shuai retornará ao público em breve

No momento, não é possível verificar as afirmações de Hu, nem mesmo a data das fotos. As fotos surgiram depois que a WTA ameaçou deixar a China na ausência de esclarecimentos sobre Peng Shuai, além disso, as fotos foram compartilhadas por meio de uma conta no Twitter que a rede social descreveu como uma “mídia estatal chinesa”.

A foto de Peng Shuai Três fotos surgiram no Twitter: uma delas mostra o jogador sorridente com um gato nos braços, aparentemente em sua casa. Brinquedos de pelúcia, uma xícara, uma bandeira chinesa e créditos aparecem no fundo. Outra foto mostra um autorretrato de Peng Shuai com uma estátua do Kung Fu Panda, um filme de animação infantil. Uma moldura com uma foto do Ursinho Pooh aparece no fundo.

As fotos são acompanhadas por uma legenda em inglês explicando como as fotos foram postadas em particular pelo jogador no Wechat, desejando a seus contatos um ‘final de semana feliz’.

Dúvidas sobre a forma como a mídia chinesa está lidando com o caso Bing Hu Xijin foi o primeiro jornalista chinês a citar diretamente o caso de Peng, escrevendo na noite de quinta-feira que não acreditava, "como alguém familiarizado com o sistema chinês", que o tenista "tivesse sido sujeito a represálias e suposta repressão pela mídia estrangeira por causa do coisas sobre as quais as pessoas falaram. " Naquela mesma noite, a CGTN divulgou uma captura de tela do suposto e-mail burocrático que Bing enviou à WTA, no qual o ex-número um desmontou as alegações de abuso e solicitou a pré-aprovação para que qualquer de seus depoimentos fosse publicado. . Conectado.

Ele, o chefe do jornal nacionalista People’s Daily, a voz do Partido Comunista, é muito ativo no Twitter, apesar de ter sido proibido na China, e é conhecido por seus comentários mordazes contra os Estados Unidos e o Ocidente.

A mídia chinesa publica dois vídeos de Peng questionando sua credibilidade A mídia estatal chinesa também publicou dois vídeos afirmando ser ela. No entanto, não pode ser verificado. Em um dos dois vídeos do Twitter de Hu Xijin, editor do Global Times, o homem de 35 anos parece estar entrando

Restaurante vestindo um casaco, chapéu e máscara. Por outro lado, Peng está sentada a uma mesa sem máscara enquanto conversa com algumas pessoas.