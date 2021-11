A propagação da infecção, três regiões italianas marcadas em vermelho no mapa atualizado pela União Europeia. Status »ILMETEO.it

COVID: propagação da infecção, 3 regiões italianas marcadas em vermelho no mapa atualizado pela União Europeia. a situação

3 regiões italianas no vermelhonaquela vírus Também está se expandindo rapidamente na Itália, e não há dúvida de que a confirmação também vem de mapa de observação europeu Prevenção e controle de doenças. widget e acesso 3 áreas em vermelho: Friuli Venezia Giulia, Veneto e Marche em vermelho.

eu Aproximadamente, nós lembramos, Eles estão aumentando em grande parte da Europa Central e Oriental, com a Irlanda, o Benelux e os Estados Bálticos destacados em vermelho escuro. lá França O Ocidente começa a manipulá-lo Rousseau, faltam dados da Espanha. Padrões, como mencionei antes esquecer, é o número de infecções por 100.000 residentes nos 14 dias anteriores e a taxa positiva de esfregaços. eles vêm As áreas são coloridas de verde que teve menos de 25 casos por 100.000 residentes nas últimas duas semanas: Além disso, uma taxa de positividade de menos de 4% é necessária.

Áreas com menos de 50 caixas por 100.000 estão em laranja da população se o percentual de positividade for igual ou superior a 4%, ou entre 25 e 150 casos com percentual inferior a 4%. Regiões em vermelho Aqueles que registraram nos últimos 14 dias entre 50 e 150 casos e taxa de positividade inferior a 4%, ou aqueles que têm entre 150 e 500 casos por 100.000 residentes. Finalmente, eles são encontrados em Áreas vermelho-escuras com mais de 500 casos por 100.000 habitantes.