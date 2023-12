Israel – O Hamas está em guerra, as notícias de hoje | Os reféns mortos pelas IDF e SOS estão escritos no papel junto com os restos de comida. “Estamos falando de uma nova trégua.”

• É o 72º dia de guerra: quase 20 mil palestinos foram mortos, incluindo cerca de 8 mil crianças, segundo o Hamas. Em Israel, 1.200 pessoas foram mortas no ataque de 7 de outubro.

• A descoberta de um enorme túnel a cerca de 400 metros da passagem de Erez, que liga Israel ao norte da Faixa de Gaza: vídeo

• Líder da oposição israelita Yair Lapid: “Netanyahu não pode continuar como primeiro-ministro.”

• Os Ministros dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido e da Alemanha, David Cameron e Annalena Baerbock, apelaram a um “cessar-fogo sustentável”.

08h19 – Foto SOS de reféns assassinados

(Por Lorenzo CremonesiOntem surgiram outros detalhes sobre o trágico incidente ocorrido na sexta-feira, quando soldados mataram com metralhadoras três reféns que conseguiram se libertar, pensando que eram “terroristas”: O exército publicou fotos da casa onde os três se refugiaram após a fuga . Do Hamas (ou talvez os seus captores a tenham abandonado sob a pressão das bombas). Lá você pode ver as palavras “SOS Reféns” escritas em roupas e lençóis usando restos de comida. Um gesto desesperado para tentar não ser morto por fogo amigo, que de qualquer forma se revelou tragicamente fatal.



– Os reféns escreveram “Socorro, 3 reféns” na língua israelense em um pedaço de papel

08h10 – Uma reunião secreta de mídia para líderes do Hamas em Türkiye

A Rádio Nacional Israelense revelou que altos funcionários do Hamas realizaram uma reunião secreta na semana passada na Turquia Ele erade acordo com Posto de Jerusalém. A reunião contou com a presença do vice-chefe do Bureau Político do Hamas, Saleh Al-Arouri, vindo de Beirute, e do ex-chefe do movimento, Khaled Meshaal, residente na capital do Catar, Doha. segundo Ele eraOutros altos funcionários do Hamas também compareceram. Türkiye foi escolhido como local de encontro porque foi considerado suficientemente seguro para os líderes. O objetivo da reunião era coordenar os próximos movimentos do Hamas no conflito com Israel. READ Café dente de leão: benefícios, contra-indicações e como prepará-lo

07h50 – “Bombardeio na maternidade do Hospital Nasser em Khan Yunis”

De acordo com o que foi relatado por fontes palestinas HaaretzUm ataque de artilharia israelense deveria atingir a maternidade e o departamento infantil do Hospital Nasser em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza. Segundo depoimentos, uma jovem foi morta no ataque.

07h26 – “Quatro soldados israelenses foram mortos e o número de mortos subiu para 126”

O exército israelense anunciou os nomes de mais quatro soldados mortos em suas operações em Gaza, elevando para 126 o número de soldados mortos na ofensiva terrestre contra o Hamas. Eram eles: Urijah Baer, ​​​​20, morreu devido aos ferimentos que sofreu durante os combates em sul de Gaza em 14 de dezembro de 2023; Ontem, Liaf Alloush, 21 anos, foi martirizado durante os combates no sul da Faixa de Gaza, juntamente com Eitan Naeh, 26 anos, e Tal Flipa, 23 anos. relata isso Os Tempos de Israel.

06h24 – Ataque aéreo a campo de refugiados em Gaza: pelo menos 25 mortos

Pelo menos 25 pessoas foram mortas num bombardeamento noturno do exército israelita perto do campo de refugiados de Nuseirat, na Faixa de Gaza. Isto foi relatado pela Al Jazeera, citando jornalistas que trabalham na região. O campo está localizado na parte central da Faixa de Gaza, a nordeste da cidade de Deir al-Balah. Uma casa foi destruída no ataque. Entre as vítimas, segundo a Agência Wafa, estava também a jornalista: Haneen Ali Al-Qatshan, que trabalhava numa estação de rádio em Gaza.

01h33 – Fontes egípcias revelam que Israel e Hamas estão abertos a uma nova trégua READ Ele e a Rússia sempre estarão lá. Um novo pacote de armas no valor de US$ 2,5 bilhões

Citado de fontes de segurança egípcias HaaretzDizem que tanto Israel como o Hamas estão abertos a um novo cessar-fogo, mas que “permanece o desacordo sobre os detalhes”.

00h37 – Ataque israelense em Jabalia: “90 vítimas”, segundo o Hamas

Os ataques israelitas de hoje a Jabalia, uma cidade palestiniana localizada 4 quilómetros a norte da Faixa de Gaza, levaram à morte de noventa palestinianos. Foi o que indicou o Ministério da Saúde de Gaza, liderado pelo Hamas.

00h02 – “Grito por socorro” pelos reféns que foram mortos por engano pelos soldados da ocupação