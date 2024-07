Biden, seu primeiro discurso após a aposentadoria. Harris-Trump, as pesquisas estão esquentando

Presidente dos EUA Joe Biden Hoje às 20h, horário de Washington, 2h, horário da Itália, Ele falará à nação para explicar sua decisão de se retirar da corrida pela Casa Branca. A NBCnews citou uma fonte familiarizada com o assunto dizendo que este será um discurso no horário nobre da Casa Branca. Biden confirmou no programa X que “falará à nação sobre o que está por vir e como terminarei o trabalho para o povo americano”. O presidente anunciou no domingo a sua decisão ao publicar o texto de uma mensagem em que manifestava o seu apoio à vice-presidente Kamala Harris na contestação a Donald Trump nas eleições de 2024 nos EUA, em novembro. As primeiras pesquisas parecem recompensar a escolha que os democratas estão prestes a oficializar na convenção de agosto.

“Obrigado, Chittle, em breve nomearei um novo Diretor do Serviço Secreto.”

Biden disse estar “grato” à diretora do Serviço Secreto, Kimberly Chittle, que se demitiu após a tempestade que surgiu sobre a gestão da segurança no comício na Pensilvânia, durante o qual Donald Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato. O Presidente dos EUA disse: “Como líder, é preciso uma honra, coragem e integridade incríveis para assumir total responsabilidade por uma organização que tem um dos trabalhos mais difíceis no serviço público”. “À medida que avançamos, desejo o melhor a Kim e pretendo nomear um novo gerente em breve”, anunciou ele.

“Jill e eu somos gratos à diretora Kim Sheitel por suas décadas de serviço ao país”, disse Biden, que conheceu Sheitel como seu destacamento de segurança privada quando ele era vice-presidente. Trabalhando com o Serviço Secreto Agradecemos especialmente por concordar em nos liderar em nossa administração e estamos gratos por seu serviço à nossa família.

Ele acrescentou: “A investigação independente sobre o que aconteceu em 13 de julho está em andamento e estou ansioso para avaliar suas conclusões – e ele reiterou em referência ao atentado contra a vida de Trump – todos sabemos que o que aconteceu naquele dia nunca poderá ser repetido. “

A respeito de Pedidos de renúncia de Biden continuam vindo dos republicanos A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, falou em entrevista à ABC. “Eu realmente acho isso ridículo. O presidente decidiu não concorrer à reeleição. Foi tudo o que ele decidiu. Ele quer continuar seu trabalho”, disse ele.

Primeiro comício de Harris

“Já lidei com predadores sexuais, vigaristas e vigaristas. Conheço caras como Donald Trump”, disse Kamala Harris em seu primeiro comício em Milwaukee, Wisconsin, desde a saída de Biden. O vice-presidente começou dedicando “O incrível presidente Joe Biden”. “Servir como vice-presidente foi uma das maiores honras de toda a minha vida. As realizações de Joe ao longo de sua carreira, e especialmente nos últimos três anos, são incomparáveis ​​e vão além do que outros presidentes realizaram em dois mandatos durante sua gestão”, Harris disse em um endosso nesta corrida: “O caminho para a Casa Branca passa por Wisconsin”, acrescentou. E para vencer em Wisconsin, contamos com você aqui em Milwaukee. Todos vocês nos ajudaram a vencer em 2020. E em 2024 venceremos novamente”, acrescentou.

“Eu sabia que tínhamos apoio suficiente dos delegados para garantir a nomeação democrata. Prometo que passarei as próximas semanas continuando a unir o nosso partido para que estejamos prontos para vencer em novembro. Faltam 105 dias para as eleições, temos muito que fazer mas o trabalho árduo não nos assusta. Venceremos esta eleição. Sim, vamos vencer”, disse ele novamente.

Daí o ataque a Trump“Fui promotor na Califórnia e, antes disso, fui promotor no tribunal. Lidei com criminosos de todos os matizes: vigaristas que abusaram de mulheres, vigaristas que fraudaram consumidores e trapaceiros que quebraram as regras para seu próprio ganho. ” ele acrescentou antes de repetir algumas das convicções que Trump confrontou durante a campanha: “Estou fora daqui quando digo que conheço pessoas como Donald Trump e, nesta campanha, prometo a vocês que compararei com orgulho meu histórico para todos os dias da minha carreira.

As primeiras pesquisas de opinião após a retirada de Biden já são o efeito Harris

As primeiras pesquisas após a retirada de Biden da corrida pela Casa Branca pintam um quadro influenciado pelo “fator Harris”. Segundo a sondagem publicada pela Morning Consult, a vantagem de Trump diminuiu significativamente, atingindo 47% face aos 45% do vice-presidente. Na última sondagem realizada pela mesma empresa, entre 15 e 17 de julho, Trump estava quatro pontos à frente do presidente democrata, por 46% contra 42%. Depois, há a sondagem Reuters-Ipsos, a nível nacional e, portanto, não totalmente consistente com o sistema eleitoral, que atribui mesmo 44% a Harris e 42% a Trump.

Marido Harris: “Kamala uniu o partido e vai reunificar o país.”

Douglas Emhoff, marido de Harris, disse: “Kamala Harris uniu o partido e unirá o país. Ela ganhará a nomeação e vencerá esta eleição”, sublinhando que a actual candidata democrata à Casa Branca tem “uma visão do futuro onde há liberdade” e não “a cena infernal que Donald Trump criou”. Um mundo onde “dizem que você não pode ler este livro, que não pode estudar certas coisas, dizem que você não pode votar, tudo isso tem que mudar”.

“Você vê o entusiasmo, o dinheiro arrecadado, o partido se unindo – o marido de Harris continuou seu discurso aos repórteres e referiu-se à reação à nomeação para vice-presidente – você viu a grande base de apoio que tive em um ou dois dias, porque fala de uma América onde todos temos o nosso lugar”.

Líder democrata do Congresso: “Nosso apoio a Harris”

Os dois líderes democratas no Congresso, Chuck Schumer e Hakeem Jeffries, anunciaram o seu apoio à tentativa de Harris de chegar à Casa Branca.. “A grande maioria dos senadores apoiou-a rápida e entusiasticamente, e agora que o processo evoluiu, desde a base, estamos aqui para oferecer o nosso apoio ao vice-presidente”, disse o líder da maioria no Senado.

O líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, enfatizou que “o vice-presidente Harris ganhou a nomeação de baixo para cima, não de cima para baixo”, dizendo que está “orgulhoso de apoiar fortemente Kamala Harris como o quadragésimo sétimo presidente dos Estados Unidos”.

“O presidente Biden tomou uma decisão generosa de passar o bastão da liderança ao vice-presidente que está pronto, disposto e capaz de nos liderar para o futuro”, acrescentou. “Kamala Harris e a sua nomeação trouxeram entusiasmo e energia ao democrata. Caucus, a festa. E a nação.

A equipe de Harris começou a avaliar 5 potenciais candidatos à vice-presidência

Enquanto isso, a campanha presidencial de Harris iniciou o processo de seleção de um candidato à vice-presidência, solicitando materiais para avaliar cinco diferentes “potenciais companheiros de chapa”. De acordo com fontes citadas pela NBCnews, eles serão o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, o senador do Arizona, Mark Kelly, a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, e o governador de Minnesota, Tim Walz.

Pensilvânia, Michigan, Arizona e Carolina do Norte estão entre os principais estados críticos para o resultado das eleições de Novembro próximo.. Dois outros nomes também estão sendo discutidos, o governador de Illinois, J.B. Pritzker, e o ex-congressista da Louisiana, Cedric Richmond, que foi copresidente da campanha Biden-Harris. Mas não está claro se o processo de “verificação”, o processo de avaliação formal dos candidatos, já começou para eles, bem como para o governador do Kentucky, Andy Beshear, cujo nome também está a ser persistentemente cogitado como um potencial candidato.

O ex-procurador-geral do governo Obama, Eric Holder, está liderando a avaliação dos vários candidatos com seu escritório de advocacia, um processo que normalmente leva meses, mas agora deve ser feito dentro de semanas. Porque o objetivo é escolher um vice-presidente antes do início da convenção de Chicago, no dia 19 de agosto. Embora se acredite que a indicação de Harris – que já conta com o apoio da maioria dos delegados – poderá ser formalizada por meio de votação virtual na primeira semana de agosto.