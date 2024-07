EUA 2024 Primeiro comício de Harris como candidato presidencial democrata: “Vou unir os democratas e venceremos. Trump está recuperando o país” – Notícias

“Não temos medo do trabalho duro. Quero unir o partido para vencer em novembroKamala Harris disse em uma escola em Milwaukee, Wisconsin, em seu primeiro comício como candidata presidencial democrata depois que Joe Biden desistiu da disputa. Harris enfatizou sua “profunda gratidão” a Biden por seu serviço à nação e relançou os ataques a Donald Trump. Ela lembrou sua condenação por acusações de agressão sexual e fraude corporativa e disse estar “orgulhosa” por ter obtido a maioria dos delegados. nomeie “Donald”. Trump quer nosso país de volta Mas não vamos recuar porque a nossa batalha é pelo futuro e pela liberdade. A agenda do “Projeto 2025” enfraquecerá a classe média.”

Trump está “absolutamente” preparado para debater Harris. O próprio ex-presidente disse isso. “Quero um debate. Acho que é importante. Na verdade, estaria disposto a ter mais de um debate.” Trump enfatizou que derrotar Harris seria “mais fácil” do que Biden.

Harris está à frente de Trump por 44% a 42% em uma pesquisa Reuters-Ipsos com eleitores registrados, com uma margem de erro de 3%. É o primeiro após a retirada de Biden. Em uma disputa a três, Harris lidera com 42%, ante 38% do empresário e 8% de Robert F. Kennedy.

Harris recebeu o apoio de líderes democratas no Senado e na Câmara dos Representantes dos EUAChuck Schumer e Hakeem Jeffries. “Estamos com ela”, disseram em entrevista coletiva. “Harris energizou e energizou os democratas”, disse Jeffries.

Biden se recuperou da Covid “Ele não apresenta mais sintomas”, anunciou seu médico, Kevin C. O’Connor.

“Estou feliz em receber Pepe Netanyahu em Mar-a-Lago na sexta-feira. Durante o meu primeiro mandato tivemos paz e estabilidade na região. Isto foi afirmado por Donald Trump em sua rede social Truth. O primeiro-ministro israelense deverá falar amanhã no Congresso e depois se reunir com Joe Biden na quinta-feira. O presidente está programado para fazer o tão esperado discurso à nação amanhã. noite depois que ele desistiu da corrida pela Casa Branca.

‘Eu sei que tipo de pessoa é Donald Trump, conheci alguns deles quando era promotor na Califórnia e coloquei fraudadores e agressores sexuais sob investigação’: Ela chega a Wilmington, na sede da campanha de Biden que agora leva seu nome e trabalha para ela, Kamala Harris lança um ataque violento ao empresário em seu primeiro evento de campanha depois que o presidente desistiu da disputa.

Evento em que o Comandante-em-Chefe, isolado na sua residência à beira-mar devido à Covid, quis estar presente através de videoconferência, e relançou o seu endosso ao seu adjunto: “Não estarei na passagem mas estarei totalmente envolvido na campanha e farei o que Kamala quiser”, disse ele à equipe. “Harris ou você precisar, tomamos a decisão certa, ela é a melhor”, disse ele, pedindo-lhes que a abraçassem e apoiassem. ele, celebrando o legado incomparável do “líder visionário”.

“Sei que a campanha tem tido altos e baixos, mas ainda temos 106 dias e vamos vencer. Quero ganhar a indicação e vencer Donald Trump. Quando lutamos, vencemos”, começou Harris depois de ser recebido com uma ovação de pé. pela equipe e líderes de campanha, Jen O’Malley Dillon e Julie Chavez, que reafirmaram Imediatamente em uma linha de total continuidade. O marido dela também estava presente e ela o beijou.

Após o golpe baixo de Donald, o vice-presidente observou que a campanha não é apenas contra Trump, mas entre duas visões diferentes da América. Ele acrescentou: “Nestas eleições, cada um de nós enfrenta uma questão: em que tipo de país queremos viver? Num país de liberdade, paixão e respeito pela lei, ou num país de caos, medo e ódio?” Ele disse. Prometeu então colocar os direitos reprodutivos no centro da sua campanha, começando pelo aborto e reprimindo as armas, com controlos abrangentes sobre os compradores, leis de “bandeira vermelha” (contra pessoas consideradas perigosas) e proibições de armas de “assalto”.

No final de seu discurso, vazou a notícia de que ele se recusou a chefiar o Senado quando o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, fizer um discurso perante ambas as casas do Congresso na quarta-feira. É uma decisão que já tinha sido tomada antes da retirada de Biden, embora ele deva ver “Bibi” noutro momento da sua visita. “Ele tinha um compromisso anterior em Indianápolis”, tentou minimizar um assessor de Harris, mas parece querer adoptar uma linha mais dura em relação a Israel e à sua gestão da guerra em Gaza, também num contexto de protestos da base Democrata. .

Biden se dirigirá à nação amanhã



Ele acrescentou: “Amanhã à noite, às oito horas da noite, dirigir-me-ei à nação a partir do Salão Oval”. Joe Biden diz isso no Canal X, confirmando que falará sobre como pretende deixar o emprego.

O movimento Black Lives Matter está pedindo uma primária democrata virtual



Contrariando a tendência de uma manifestação de apoio a Kamala Harris, que já tem delegados suficientes para a nomear para a Casa Branca, o Black Lives Matter pediu ao Comité Nacional Democrata que organizasse imediatamente primárias virtuais não oficiais em todo o país antes da convenção de Agosto. . “Apelamos ao Comité de Regras para criar um processo que permita a participação pública no processo de nomeação, e não apenas a nomeação dos delegados dos partidos”, explicou o Movimento pela Justiça Racial num comunicado no site da Reuters.

Pesquisa: 62% dos americanos aprovam a decisão de Biden



62% dos americanos acreditam que Joe Biden fez a coisa certa ao dar um passo atrás. É o que revela uma sondagem da Universidade Quinnipiac realizada entre 19 e 21 de julho, em que o ex-presidente recebeu 49% das preferências e o vice-presidente recebeu 47%, uma diferença de dois pontos que está dentro da margem de erro. “Não há um líder claro”, disse a pesquisa Quinnipiac.

George Clooney apoia Harris: “Biden salvou a democracia”



George Clooney endossa Kamala Harris e elogia Joe Biden por “salvar a democracia”. O ator popular e doador democrata diz isso.

Harris corre para “Freedom” de Beyoncé.



Em sua primeira aparição na sede de sua campanha na Casa Branca ontem em Wilmington, Kamala Harris inscreveu a música “Freedom” de Beyoncé. Uma fonte próxima a Harris disse à CNN que sua equipe obteve a aprovação dos representantes de Beyoncé para usar a música durante sua campanha. campanha eleitoral. campanha presidencial, levando à conclusão de que “Liberdade” poderia ser a “trilha sonora” escolhida pela Vice-Presidente para a sua candidatura.

Beyoncé é conhecida por ser muito cuidadosa ao permitir o uso de sua música, mas ela teria dado luz verde à campanha de Harris sem hesitação e respondido rapidamente, de acordo com uma reconstrução da CNN. No entanto, no momento, Beyoncé não endossou Harris oficialmente.

