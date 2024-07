Trump é deposto e é agora o candidato mais velho de sempre – Notícias

A despedida de Joe Biden era esperada, quase esperada, dada a pressão que sofreu durante semanas. No entanto, Donald Trump ainda ficou surpreso com o anúncio surpresa que apareceu na Plataforma

Depois de meses sob os holofotes sobre Biden porque ele é velho demais para ter um segundo mandato, cabe agora a Donald convencer os eleitores de que ele é capaz de governar o país, apesar dos 78 anos de idade. Não é uma tarefa fácil e é assombrada pelo espectro da profecia de Nikki Haley, que ela disse em janeiro, quando ainda concorria nas primárias do Partido Republicano: “A maioria dos americanos não quer um novo confronto entre Biden e Trump. A primeira é que o partido mandará o seu candidato octogenário para a reforma e vencerá as eleições.” Palavras que se espalharam nas redes sociais desde ontem, enquanto a mídia liberal continua a relembrar nestas horas as doações – totalizando US$ 6.000 – que Trump fez a Harris em 2011 e 2013, quando o atual vice-presidente concorria ao cargo de procurador-geral da República. Califórnia.

Talvez porque tenha ficado surpreso com as comunicações, talvez porque estivesse começando a esperar que o presidente recuasse, e talvez porque não esperasse um apoio tão forte e rápido a Kamala Harris, Trump reagiu nervosamente à retirada de Biden, antecipando uma campanha subitamente cansativa. quando realmente parecia que a vitória estava ao alcance. O ex-presidente primeiro atacou Harris – “Ela é pior que Biden” – e depois lançou uma ameaça de ação legal por “fraude” contra os democratas. “Os republicanos deveriam ser compensados ​​pelas despesas eleitorais que incorreram até agora”, dado que “agora temos que começar do zero”, disse o empresário, irritado, e exigiu que o próximo debate presidencial agendado para setembro não seja no ABC, como anteriormente concordou com Biden. Mas na Fox, que é seu amigo mais próximo.

ANSA ANSA CNN: De acordo com a média das pesquisas de opinião, Trump e Harris estão próximos – Notícias – Ansa.it O ex-presidente lidera por apenas 1% a nível nacional (ANSA)

No entanto, Trump prepara-se para lançar ataques ferozes contra Harris, expressão, no seu passado como procuradora, do sistema judicial que o condenou com o dinheiro da estrela porno. O empresário percebe que a rival poderia basear sua campanha na ideia do Ministério Público contra o condenado. Uma perspectiva que o ex-presidente pretende evitar a todo custo com a ajuda do seu vice JD

Vance, formado em direito pela prestigiada Universidade de Yale, tem uma esposa que é advogada. Depois de fazer sua primeira aparição nos comícios de sábado em Michigan ao lado de seu chefe, Vance deverá fazer sua primeira aparição pública solo desde sua nomeação. Seu tom sobre X após a retirada de Biden nos deixa imaginando sua extensão. Depois de o líder democrata ter recuado, ele disse: “Trump e eu estamos prontos para salvar a América, qualquer que seja a candidatura dos democratas”. Pouco antes do anúncio, ele havia levantado dúvidas sobre as possíveis justificativas do presidente para completar o mandato ao mesmo tempo em que se retirava da corrida à Casa Branca. “Se você não pode concorrer, não pode nem servir como presidente. Ele deveria renunciar imediatamente”, disse ele, liderando a linha de republicanos que se preparam unidos para uma luta pela simples substituição de Biden por Harris como presidente. Todos os Estados.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, alertou que “cada estado tem seu próprio sistema e em muitos estados não é possível simplesmente mudar o indicado”. Mas os conservadores estão com as armas afiadas porque Biden ainda não era oficialmente o candidato democrata quando se retirou. Mas isto não os impedirá de procurar todos os meios para deter Kamala, que em poucas horas se tornou o seu pior pesadelo.

