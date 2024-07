Agente atira e mata mulher afro-americana que ligou para o 911: ‘Ela não largou a panela de água fervente’

Um policial atirou três vezes em uma mulher afro-americana porque ela não largou uma panela com água fervente. Sonia Massey morreu desta forma em sua casa, após ser baleada no rosto por uma das balas disparadas pelo policial. A mulher de 36 anos foi quem ligou para o 911 porque pensou que alguém havia invadido sua casa […]

Aconteceu um dia 6 de julho Por último, mas hoje, o gabinete do xerife do condado Sangamonem Illinois, publicado Vídeo da câmera corporal A cena chocante aparece. as pessoas, Sean Grayson Realmente foi Acusado de assassinato: Solteiro 10 minutos depois de entrar em casa Para uma mulher com um colega antes Ele ameaçou Como Massey não largou a panela com água fervente, ele imediatamente disparou três tiros, um dos quais atingiu a mulher no rosto. O gabinete do xerife tem Desqualificado O agente afirmou: “É claro que Ele não agiu de acordo com o treinamento e as regras padrão“.

Grayson se declarou inocente e está Ele está detido na prisão (Condado de Sangamon). Ben Crumpum conhecido advogado de direitos civis que representa a família de Massey, disse à multidão em seu funeral em Springfield na sexta-feira que o vídeo revelaria Este é um crime horrível Tanto quanto o assassinato de um adolescente em Chicago em 1955 Emmett mesmo No Mississippi, assassinado em Chicago Laquan McDonald E morto George Floyd. “Isso chocará a consciência da América. “É absurdo, desnecessário, injustificado e inconstitucional”, disse Crump. “Esse deputado tinha o dobro do tamanho de Sonya. Por que você usaria uma arma para atirar na cabeça dela?“.

“Sonya Massey, uma querida mãe, amiga, filha e jovem afro-americana, deveria estar viva hoje. Ele chamou a polícia porque temia que houvesse um intruso na casa. que Os afro-americanos enfrentam frequentemente preocupações sobre a sua segurança Que o resto de nós não precisa enfrentar.” Estas são as palavras do presidente Joe BidenEm comunicado divulgado por Casa Branca. “a família dele Ele merece justiçaO presidente acrescentou, elogiando a “ação rápida” tomada pelos promotores de Springfield, que já acusaram o policial responsável pelo assassinato. “O Congresso deve passar Justiça de George Floyd no Direito Policial “Agora, o nosso compromisso fundamental com a justiça está em jogo”, concluiu Biden.