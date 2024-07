Oriente e Ocidente por Rambini | O lastro de Kamala Harris é um mal-entendido sobre seus pais

A primeira declaração de Kamala Harris, após retirar a nomeação de Joe Biden, foi caracterizada pela humildade e sabedoria: “Vou conquistar a nomeação presidencial e ganhá-la”. Nessas palavras há um reconhecimento implícito de que a inauguração do Partido Democrata Não é automático. Ela sabe que deve merecer isso. Deve haver um procedimento que confirme a sua legitimidade aos olhos dos eleitores.

Talvez surja uma consciência inconsciente e indescritível: se o presidente em exercício não estivesse lá, ele teria congelado tudo até ontem com a sua renomeação, e se uma primária regular tivesse sido realizada no início deste ano, Não está nada claro se a Al Qaeda teria escolhido Kamala. Para ser honesto, é improvável que ela tivesse vencido. Agora deve esperar que o estado de emergência e o pouco tempo disponível acelerem a sua candidatura.











































































































É um jogo perigoso, porque… Não precisa parecer que uma decisão foi tomada a portas fechadasForça, imposta de cima. Este é o perigo representado por Barack Obama e Nancy Pelosi, dois dos líderes do partido, que – ao contrário dos Clinton – não se apressaram a oferecer o seu apoio imediatamente. Talvez o façam actualmente, mas Obama parece ter indicado a sua preferência por uma convenção “aberta” em Chicago, em Agosto: um confronto verdadeiramente competitivo entre os diferentes candidatos. READ Inundação de fogo na frente, Moscou teme armas da OTAN-Corriere.it

Há um peso na candidatura de Kamala que a impede de alcançar grande popularidade. E O peso da política de “identidade”.E a deterioração da democracia americana, que se transformou, especialmente na esquerda, num mosaico tribal composto por grupos étnicos e outras minorias, inchado de ressentimentos e acusações mútuas, exigindo constantemente reparações e tratamento preferencial.

É um terrível mal-entendido que a levou a ser escolhida como companheira de chapa para 2020, e a Harris ser elevada ao segundo lugar no poder executivo como uma mulher negra, precisamente em homenagem à política de “identidade”, para consagrar a verdade disso. . O Partido Democrata se considera o defensor de todas as minorias oprimidasAssim como as mulheres (constituem a maioria, mas ainda não estão em pé de igualdade com os homens). O lobby identitário, que fez do Partido Democrata um “arco-íris” em que as suas questões são sacrossantas, via Kamala como um símbolo do seu domínio na esquerda.

Saiba mais com o podcast

Ela se apresentou ao jogo. Eu interpretei um membro de um grupo minoritário que é vítima de racismo. Ele fez isso com força e até agressão. A começar por aquele famoso debate televisivo em 2020, durante as primárias, em que ela ainda estava entre os candidatos à indicação que concorreu com Biden. Harris atacou Biden especificamente na questão racial. Ele o culpou por sua antiga postura política anti-ônibus. esclarecimento.

Na década de 1970, após conquistas dos direitos civis, permaneceu uma lacuna educacional entre crianças brancas e negras. Esta enorme experiência de mixagem foi criada desde a infância. Como brancos e negros não viviam nos mesmos bairros e, portanto, não frequentavam as mesmas escolas, foram organizados autocarros escolares para transportar estudantes afro-americanos para bairros brancos ou vice-versa. Mas a experiência afetou apenas alguns segmentos da população. Os brancos de classe média alta colocaram seus filhos em escolas particulares não participantes. Esta combinação afetou os pais brancos da classe trabalhadora que viram os padrões escolares declinar. Se criticassem os ônibus, como fez Biden na época, seriam acusados ​​de racismo. READ Ele arranca o carro, depois teme que esteja estacionado

Levantar esta acusação contra Biden décadas depois foi um golpe devastador Um ataque sarcástico e injusto. Assim, Harris queria fazer as pessoas esquecerem sua carreira política, o que a colocou no centro conservador moderado de seu partido. Há quatro anos, a ala esquerda do partido era forte. Dois dos seus candidatos, Bernie Sanders e Elizabeth Warren, tiveram inicialmente um desempenho melhor do que Biden. O vento soprava nesta direção: era o “Verão da Vida Negra Importa”, marcado por protestos massivos (muitas vezes violentos) após o assassinato do afro-americano George Floyd às mãos de um polícia branco. Harris aderiu à atmosfera daquela temporada, por oportunismo, mesmo não vindo de um passado radical: quando era procuradora-geral da Califórnia, Harris proferiu sentenças duras a criminosos, contrariando a filosofia dos promotores progressistas. Biden queria cobrir seu flanco esquerdo em 2020. Mulher negra, filha de imigrantes, ela Foi o preço a pagar para apaziguar os extremistas e seduzir a mídia. Sua nomeação foi celebrada com fogos de artifício: histórica e revolucionária.

Na verdade, sua autobiografia apresentou uma narrativa muito diferente. A história dos pais (um acadêmico universitário indiano de classe brâmane privilegiada e um famoso economista afro-jamaicano) é a históriaA glorificação do sonho americano construído pelas elites de imigrantes qualificados que se tornaram a classe dominante; O oposto da atual ideologia politicamente correta. Kamala desempenhou o papel apresentando-se como representante de minorias marginalizadas, discriminadas e oprimidas. Uma acusação que os republicanos costumam fazer é que Harris não fala favoravelmente sobre a América. Ela está mais interessada em demonizar o seu país do que em glorificá-lo como uma terra de oportunidades. Mas a história dos seus pais, e por extensão a sua história, é caracterizada precisamente pelos benefícios da meritocracia, e não pelos danos do racismo. Ao se tornar um ícone do tribalismo e da política de identidade, ela forjou uma história familiar que intensifica o lado positivo da América. READ Putin, a frota russa é capaz de lançar ataques mortais - última hora

Ontem para dar o seu próprio apoiar Após a vitória de Biden, a família Clinton correu para Harris. É compreensível: a vitória de Kamala seria, num certo sentido, uma vingança para Hillary e o seu sonho de quebrar o chamado “teto de vidro”, a barreira invisível que impede muitas mulheres de alcançar posições de topo. Depois dos Clinton, somaram-se os endossos da ala mais extremista e de alguns grupos de parlamentares negros. É um apoio importante, mas pode transformar-se no seu oposto, num abraço sufocante, se passar a ideia de que ela acabou nesta situação apenas por causa da sua origem étnica.

É um risco que Barack Obama evitou cuidadosamente. Não é por acaso que Obama foi o último presidente a falar da América como uma terra de oportunidades: uma expressão proibida pela esquerda radical, porque contradiz a narrativa sobre o “racismo sistémico” gravado nas instituições, e a referência obsessiva ao racismo imposto pelo sistema. escravidão. A doutrina da teoria racial crítica ensinada nas escolas.