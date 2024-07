O encontro com colaboradores históricos, o papel de sua esposa Jill, os novos dados contundentes: as últimas horas antes da retirada de Biden

Pela manhã, ele consolou com entusiasmo seus assessores históricos, dizendo que a campanha eleitoral estava “a todo vapor”. na mesma noite, Joe Biden Ele tomou a decisão de desistir da corrida pela Casa Branca. Poucas horas mudaram a história das eleições presidenciais nos EUA, menos de quatro meses antes das eleições de Novembro. Um curto período de tempo que a mídia americana tenta agora reconstruir. É certo que o chefe de estratégia da Casa Branca teve um papel central. Steve Richetti, E o conselheiro sênior Mike Donelon. Ambos chegaram à residência privada de Biden em Delaware entre 19 e 20 de julho, véspera da renúncia de Biden. Eles sentaram-se longe do presidente, ainda positivos para a Covid, e explicaram-lhe os últimos dados esmagadores sobre o progresso da campanha e a persistente insatisfação dos doadores. Com estes números, convenceram Biden a abdicar do trono em favor do seu vice. Kamala Harris.

Político Ele escreve que, na manhã de sábado, o presidente disse aos seus principais assessores que estava convencido a continuar e que poderia vencer Donald Trump. Steve Ricchetti, que o acompanha desde seus tempos no Senado, chegou na sexta-feira à casa de Biden. Mike Donilon, sábado. Além de expô-los a isso Novas preocupações expressas por parlamentares democratas Informando-o sobre as últimas atualizações sobre uma operação Angariação de fundos O que desacelerou consideravelmente, Ricchetti e Donilon me levaram ao líder pesquisas Da campanha. Para os colaboradores, as chances de Biden vencer em novembro acabaram de vez.

geraçãoSua esposa preferia que ele mesmo tomasse essa decisão. Eu simplesmente o apoiei. Foi a noite que trouxe conselhos. Em 21 de julho, às 13h45, horário local, Biden anunciou a um pequeno grupo inicial que havia optado por se retirar. Ele leu sua mensagem e agradeceu a todos pelo apoio. Um minuto depois, antes que qualquer outro membro da campanha e a equipe da Casa Branca pudessem ser notificados, ele postou a mensagem completa X.