“É a melhor escolha para o partido e para os Estados Unidos.” Ele apoia Kamala Harris

Nova Iorque: Penso que é do interesse do meu partido e do meu país. Do isolamento de sua casa de praia em Rehoboth, Delaware, o presidente dos Estados Unidos, de 81 anos, Joe Biden anunciou sua retirada da corrida Para um segundo mandato 107 dias antes da eleição contra Donald Trump.

Nenhum presidente dos EUA jamais fez isso tão perto do dia da votação. Biden cumpriu isso Notícias históricas Às 13h46, horário de Washington, em um domingo de julho, para uma mensagem postada em seu perfil de mídia social Anúncio ao vivo Ou uma conferência de imprensa na Casa Branca, como muitos esperavam. “Ele era A maior honra da minha vida Como seu chefe – dizia a carta -. Embora pretenda concorrer à reeleição, acredito que é do interesse do meu partido e do meu país que eu me retire e me concentre apenas em… Concluir meu dever de casa Como presidente durante o resto do meu mandato, ele fará um Declaração pública Mais tarde esta semana.

As pesquisas, os financiadores, o partido e depois a Covid eclipsaram tudo Três semanas de resistência. Sua retirada da corrida pela reeleição teria sido impensável há apenas um mês Debate na TV contra Trump: Há meses que os americanos dizem em pesquisas de opinião que ele está muito velho, mas ele e o partido não o ouviram. Assim surge um novo choque sísmico em Um ano eleitoral incrívelonde o seu rival também fez história: o primeiro ex-presidente a ser condenado num processo criminal, tinha sido ferido apenas uma semana antes num ataque durante um comício.

Poucos minutos após o primeiro tweet, Joe Biden entregou o seu próprio Um endosso para Kamala HarrisSeu vice-presidente enviou uma segunda mensagem. Ele explicou que Ele a escolheu como deputada Foi a primeira decisão que tomou como candidato do Partido Democrata em 2020 e “a melhor decisão que tomei”. Ele fez um apelo: “Democratas, chegou a hora”. Unir-se para vencer Trump. Vamos lá.” O vice-presidente só soube da retirada ontem, junto com alguns dos conselheiros mais próximos de Biden: muitos outros na campanha e na Casa Branca souberam disso alguns minutos antes. READ Gaza, foguetes palestinos nas passagens de fronteira: ajuda humanitária bloqueada. Israel: "Estamos estabelecendo um cessar-fogo." Di Maio: “A União Europeia envia seu enviado especial”







Uma crise política foi resolvida, mas outra está a emergir. lá acordo

Partido DemocráticoEspera-se que Biden seja nomeado oficialmente com uma maioria de 3.939 delegados Em 19 de agosto: Falta menos de um mês para tomar uma decisão Quem será o candidato à Casa Branca? O escolhido tem quatro meses para construí-lo Campanha contra Trump. Ele será o substituto de Kamala Harris “Flash primários” O que será realizado antes da conclusão do acordo.

Mas vários líderes partidários já fizeram as suas promessas Apoio ao vice-presidenteincluindo Bill e Hillary Clinton, legisladores como Pramila Jayapal, de Washington, que lidera o Congressional Progressive Caucus, e até legisladores que concorrem em estados indecisos, como Tammy Baldwin, de Wisconsin. Barack Obama elogiou o presidente Biden Numa mensagem longa, mas que não apoiava Harris no momento: “Tenho uma confiança extraordinária de que os líderes partidários serão capazes de criar um processo através do qual O filtro aparece“Obama escreveu. E até o ex-presidente da Câmara Nancy Pelosique ainda é congressista pela Califórnia, não mencionou Harris e teria dito isso nos bastidores Prefira um processo “competitivo”..







As reações e consequências da retirada de Biden são diretas

Na verdade, comecei a ligar há alguns dias para experimentar isso Democratas pressionados para apoiar Harris. Muitos financiadores já manifestaram a sua vontade de o fazer Reabra suas carteiras Depois que Biden se retirou. No entanto, a vice-presidente tem sido muito cautelosa nas últimas semanas, embora já esteja a considerar a nomeação de um potencial companheiro de chapa. Parece que eles estão Quatro nomes estão em primeiro lugar: O senador do Arizona, Mark Kelly, e três governadores, Andy Beshear do Kentucky, Roy Cooper da Carolina do Norte e Josh Shapiro da Pensilvânia, são todos homens brancos. Harris verá Todos os seus gestos e palavras foram examinados ao microscópio. READ "Uma oportunidade histórica, mas não há diálogo com os russos enquanto eles estiverem em nossas terras." Explosões em Berdyansk

Alguns políticos e ativistas democráticos acreditam que ela é a única que pode fazer isso Entre no campo neste momento Eles temem uma ruptura no partido se este afastar o partido Primeira vice-presidente mulher. Outros querem evitar ser coroados sem contestação, em parte porque estão ansiosos Fraquezas e limitações Harris mostrou isso nos últimos três anos e meio. Assim começa um dos meses mais extraordinários da política americana em relação à convenção.

Na carta, o presidente Biden se concentra em O “progresso” alcançado pela nação Nos últimos três anos e meio: progresso económico, no acesso aos cuidados de saúde, no controlo de armas, na contratação A primeira juíza afro-americana na Suprema Corte, nas leis climáticas mais importantes da história do mundo, no fortalecimento de alianças e na “proteção e preservação da nossa democracia”, em referência a Donald Trump. É o seu “legado” e foi aconselhado a defendê-lo Retirando-se da corrida.