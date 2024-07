Os índices de aprovação de Trump aumentam

Ouça a versão em áudio do artigo

“Foi a maior honra da minha vida servir como Presidente. Embora pretenda concorrer à reeleição, acredito que é do interesse do meu partido e do meu país que eu me aposente e me concentre apenas nas minhas funções como Presidente pelo resto do meu mandato.” Ele diz isso Joe Biden Em uma mensagem postada no X.

Além disso, as pesquisas já apontavam nessa direção. De acordo com pesquisa realizada pela ABC-Ipsos 61% dos americanos deveriam ter retirado Joe Biden da corrida pela Casa Branca.

Em paralelo, O índice de aprovação de Donald Trump teve um aumento significativo. Após o ataque, o ex-presidente e candidato republicano recebeu uma impressão favorável de 40% dos americanos. Este número representa o mais alto nível de apreço por Trump nos últimos quatro anos e parece indicar uma mudança positiva na percepção pública do líder republicano.

Em termos de arrecadação de fundos, Donald Trump parece ter superado Joe Biden No segundo trimestre do ano (abril-junho). De acordo com uma análise comparativa de dados de campanha publicada pelo Financial Times, os grupos de angariação de fundos alinhados com Trump angariaram um total de 431,2 milhões de dólares. Esse número supera os US$ 98,9 milhões arrecadados por grupos pró-Biden, que totalizaram US$ 332,4 milhões.

Estes desenvolvimentos poderão ter implicações importantes para a campanha presidencial em curso. Os elevados índices de aprovação de Trump, juntamente com o seu sucesso na angariação de fundos, poderão fortalecer a sua posição.