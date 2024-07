Quem é Kay Madison Trump, sobrinha de 17 anos de Donald? As palavras de seu pai sobre ela (“sexy”) tornam-se uma coincidência

“Nós amamos você, vovô. Nunca pare de lutar.” Kay Madison Trump Ele disse isso a Donald diante de mais de 15 mil pessoas sentadas no Fórum Fiserv em Milwaukee para a Convenção Republicana.

Sua última postagem no Instagram é Imagem de Donald levantando o punho A multidão reunida no comício de Butler, Pensilvânia, aplaudiu. Tem sido 13 de julho O ex-presidente acabara de sobreviver a uma tentativa de assassinato O que teria deixado a orelha direita enfaixada e um pouco menos.

Essa tacada, destinada a entrar para a história, imediatamente encontrou lugar na página do Instagram de sua sobrinha de dezessete anos (@kaitrumpgolfer, seguida por quase 300 mil pessoas) – Filha do filho mais velho do empresário Donald Trump Jr. E a ex-esposa Vanessa Haydon – junto com outras fotos no Verdes de golfe Ou durante os treinos na academia.

Desde quarta-feira, 17 de julho, dia em que ela fez sua primeira aparição no palco em Wisconsin, os holofotes nunca mais se apagaram.

Primeiro de 4 filhos também O mais velho dos dez netos de Trumpdesde o palco deu as pinceladas finais à imagem da força sobre-humana e, ao mesmo tempo, a normalidade banal começou contra sua vontade por Thomas Crookes.

“Para mim é Avô como todo mundo – Ela disse quase divertida sob o olhar gentil e feliz do rei MAGA – Ela nos dá doces e bebidas quando nossos pais não estão olhando. Ele sempre quer saber como estamos indo na escola.”

Com o mínimo de maquiagem, um vestidinho branco e um esmalte de cor diferente em cada unha, Kay se apresentava como uma adolescente normal —com um avô que tenta, apesar de tudo em seu currículo que torna improvável a tentativa, pintar-se "como todo mundo". ."







Olhando as fotos que ele posta no Instagram (e no próprio nome do perfil), isso fica claro Ele compartilha sua paixão pelo golfe com seu avôÉ um esporte que ela pratica desde muito jovem, graças ao qual ganhou o prêmio no resort do empresário em West Palm Beach, na Flórida. "Ele geralmente me liga durante o horário escolar para perguntar como estão as coisas, e eu sempre tenho que lembrá-lo de que estou em aula e prometo ligar de volta mais tarde", disse ela. "A mídia faz dele uma pessoa diferente, mas eu o conheço por quem ele é. Vovô você é uma inspiração e eu te amo».







O comentário do pai (que a descreveu como “emocionante”) e as críticas É devolvido durante esse horário em vários sites americanos Vídeo postado por Donald Trump Jr. no TikTok. Que retrata ele e sua filha na sala de maquiagem pouco antes de participar de uma conferência. Em uma atmosfera de alegre expectativa Ele pergunta como ela consegue parecer tão “sexy” quanto ela“O que você acha? Você acha que a maquiagem vai me deixar tão sexy quanto você?” Em seguida, ele acrescentou que estava animado para o primeiro discurso público que a garota faria em breve. Em 2023, Trump Jr. Comentário semelhante durante o julgamento de fraude Onde ele vai perguntar A designer da corte, Jane Rosenberg Para fazê-lo parecer “sexy” no desenho em que estava trabalhando.

O termo utilizado foi definido como "inapropriado" pelos críticos de Trump (especialmente porque foi usado por um pai em relação à sua filha menor), que também recordam Precedentes pouco lisonjeiros atribuídos ao candidato presidencial.

Muitos não esquecerão, em particular, algumas saídas sexuais relacionadas com sua filha Ivanka.