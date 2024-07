Israel, dolorosas viagens de memória aos kibutzim de 7 de outubro

Kafr AzzaUm dos kibutzim mais afetados: 62 mortos19 reféns foram sequestrados, 12 reféns foram libertados e 2 foram declarados mortos. Hoje, das mil pessoas que ali viviam, cerca de vinte regressaram. Shpak nunca saiu. Agora recebe dezenas de visitantes que chegam todos os dias. Soldados, familiares de reféns, activistas, estudantes, israelitas que vivem no estrangeiro. “Eles vêm ver com os próprios olhos. Compreender para não esquecer.” Estados Unidos, Canadá, Europa, América do Sul Segundo a pesquisadora Maya Rosen, da. Correntes judaicasuma plataforma progressista americana, Os organizadores destas viagens esperam encorajar os judeus da diáspora a unirem-se em torno de Israel num momento de crescente rejeição internacional. Para diariamente Haaretz, Também houve casos de visitantes que levaram itens de suas casas como “lembranças”. Como L. disse Ynet Funcionário do Ministério do Turismo de Israel “Nunca houve turismo de guerra nesta escala.”

O fraco trovão das bombas ecoa na Strip. Um zumbido contínuo de drones. Gaza está aí, a poucos metros de distância, mas parece que ela não estava lá. Como se tivesse sido apagado do mapa, na verdade. Começamos por Beit Shein e Hava, 80 e 75 anos. Fiquei completamente arrasado. Em frente ao que era a entrada, há uma cadeira. Está ali, mas ninguém o ocupa. Shane e Hava sobreviveram porque se esconderam no porão, que é a única parte da casa que ainda está de pé. Zohar passa a mão na testa para secar o suor e coloca o polegar entre a testa e o nariz. Então ele diz. Números escritos nas paredes indicam que as casas foram limpas de bombas. Mas antes de tudo as paredes e o chão foram limpos. “O sangue faz parte do corpo e deve ser enterrado com o resto. Por isso demorou tanto.” READ GB, PM Boris Johnson na calçada: "O fim do mês não vai chegar"

No espaço vazio sob uma oliveira, uma foto de Aviv Baram. Ele tinha 33 anos. Eles colocaram um banco de madeira na frente dele com os nomes de todos os caídos gravados nele. Agora um gato estava sentado na sombra ao lado da garrafa de suor vazia que alguém havia colocado ali para Aviv. O que acontecerá com Kfar Azza? Ele retornará ao kibutz? “Os familiares das vítimas estão discutindo o que fazer. Eu me mantenho afastado. “Não quero interferir, não perdi ninguém”, responde Shpak. Durante meses, houve quem apelasse ao governo para abrir uma investigação sobre as responsabilidades, que ainda não começou.

Os albergues estão localizados próximos à entrada do kibutz. Sivan Elkabetz e Naor Hasidim eram um casal de 23 anos. Os pais de Elkabetz decidiram criar uma espécie de museu dentro da sua pequena casa. Na entrada, em frente ao forno micro-ondas, há velas com a Estrela de David e um livro de visitas. As paredes ainda estão cheias de balas. Acima estão folhas contendo capturas de tela das últimas conversas de Elkabetz no WhatsApp com seus pais. Um pouco mais longe fica o posto de trabalho do pai que vem todos os dias ao kibutz para cavar. Sobre uma mesa de madeira, imagens de satélite para perceber quais áreas ainda faltam. “Ele está procurando a cabeça de seu filho que foi decapitado.”

Pergunto se é possível que Kfar Azza se torne um memorial como o 11 de setembro. Zohar responde: “Talvez seja diferente porque sabemos em parte que somos culpados e estamos zangados com o nosso governo, apesar de amarmos o nosso país.” No caminho para o local do Festival Supernova, muitos ônibus aguardam na fila. Na praça há uma grande área com quadros, bandeiras e fitas amarelas. Um homem toca saxofone, mas não quer conversar. Ele só quer brincar. Alguns de seus entes queridos podem ter morrido lá. Um grupo de mulheres soldados se reúne em torno de seu guia. Alguns foram claramente tentados. Eles olham ao redor. “Não acredito que meninas como nós foram estupradas e mortas aqui”, diz uma delas em inglês. Uma mulher se apoia no parceiro: “Me sinto mal”. Há quem pare diante de uma imagem e fique em silêncio para orar ou chorar. Mas também há quem ande pela praça sem rumo. READ Biden e Putin enfrentam a Ucrânia. Estados Unidos: "Sanções sem precedentes sobre a Rússia". Moscou: "A OTAN está pressionando as fronteiras"

“Você fala italiano, eu ouvi.” Um homem se aproxima. Michael Pio nasceu em MilãoEle morou na Itália e em Israel e agora se mudou para os Estados Unidos. Ele segura seu cartão de visita. Sua organização se chama Six Million Voices e organiza passeios virtuais pelos campos de concentração. Com ele estão sua esposa e filho. “Estamos aqui de férias como todos os anos, antes de irmos para a praia, passear. Agora é diferente.” Eu pergunto a ele como é estar ali. “É como estar em Auschwitz em alguns aspectos. “Eles queriam eliminar todos nós aqui”, respondeu ele. Outro rugido vem do setor e o chão estremece. Pio mal se vira, ela não se intimida.

