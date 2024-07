Israel responde aos ataques Houthi e aos ataques no Iêmen, Netanyahu: A guerra contra o Irã e sua propagação – Asharq Al-Awsat

A frente com o Iémen está literalmente em chamas. Israel respondeu ao drone lançado pelos Houthis no coração de Tel Aviv, que resultou na morte de uma pessoa: Após os primeiros relatos da mídia árabe sobre ataques, explosões e um grande incêndio no porto iemenita de Hodeidah, veio a confirmação do exército israelense: aeronaves e o porta-voz militar anunciaram que aviões de guerra israelenses bombardearam “alvos do regime terrorista Houthi”, explicando que os ataques “foram realizados em resposta a 200 ataques realizados contra Israel nos últimos meses”. Os antigos rebeldes iemenitas, relatando mortes e feridos, já tinham ameaçado retaliação, mas o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, gritou bem alto: “Vamos lutar contra o Irão e os seus líderes”.

A televisão israelita noticiou que os ministros do gabinete de segurança foram convocados e aprovaram a operação no Iémen numa reunião que começou no início da tarde, uma reunião altamente incomum no sábado, mas que claramente não poderia ser adiada. O Canal 12 explicou que Israel informou os Estados Unidos antes da operação, bem como outros aliados, e “supostamente” também o Egipto e outros países da região que “não deveriam ser surpreendidos pelos ataques”, sublinhando que os ministros israelitas estavam ciente disso. Ela informou-o da “possibilidade de uma resposta tangível” por parte dos inimigos de Israel. Na verdade, isto foi anunciado há pouco nas redes sociais por um membro do governo Houthi pró-iraniano, Mohammed Al-Bukhaiti: “Os ataques israelitas a Hodeidah, que é controlada pelos Houthis, serão recebidos com escalada.

Israel pagará o preço.” O Hamas advertiu que “o incêndio em Hodeidah consumirá Israel”, enquanto o Hezbollah libanês anunciou uma “nova fase” do conflito.

vídeo Iêmen, ataques e explosões em Hodeidah: Houthi TV transmite os incêndios READ Guerra Ucrânia-Rússia, notícias de hoje

Após o incidente, Netanyahu interveio diretamente, primeiro com uma declaração emitida pelo seu gabinete, na qual afirmou ter acompanhado diretamente o ataque, e depois pela televisão: “Todos os que querem ver um Médio Oriente estável e seguro devem opor-se e apoiar o ataque iraniano”. eixos do mal.” A guerra de Israel contra o Irão e a sua propagação: no Iémen, em Gaza, no Líbano, em todo o lado. Ele acrescentou: “Esta operação atingiu alvos a 1.800 quilómetros de distância das nossas fronteiras”. “Isso mostra aos nossos inimigos que não há lugar onde o longo braço do Estado de Israel não possa alcançar.”

A televisão israelense informou que os planos de ataque israelenses no Iêmen foram elaborados com antecedência e atualizados após o ataque de drones em Tel Aviv. O exército israelense disse que os ataques visavam impedir que os Houthis importassem armas iranianas para o porto de Hodeidah, que Israel considera um “alvo militar legítimo”. O exército israelense confirmou que o ataque foi realizado exclusivamente por Israel.

Gallant falou sobre a operação: “Os incêndios em Hodeidah podem ser vistos em todo o Oriente Médio e o significado é claro. Os Houthis nos atacaram mais de 200 vezes. dos cidadãos israelenses tem um preço.”

O alerta está agora a atingir o seu nível máximo em Israel. A começar pela frente libanesa, onde naquele dia foi disparada uma barragem de 45 foguetes, provocando incêndios em território israelita, mas não foram registadas vítimas. Enquanto o exército envolvido na Faixa anunciou que na semana passada mais de 150 terroristas foram mortos durante uma operação na Cidade de Gaza, onde foram encontrados equipamentos do Hamas, materiais de inteligência e um local subterrâneo de produção de armas.

De acordo com a agência de notícias palestina Wafa, à tarde vários civis foram mortos e outros ficaram feridos em ataques aéreos israelenses na cidade de Gaza e no campo de refugiados de Nuseirat. Fontes palestinas relataram que outros ataques ocorreram na área de Al-Saftawi, ao norte da Cidade de Gaza, resultando em vítimas. A Al Jazeera relatou outras vítimas durante a noite, totalizando mais de 25 pessoas, mas as fontes forneceram números diferentes e não fizeram distinção entre milicianos e civis. À noite, manifestantes antigovernamentais saíram às ruas de Israel para exigir que o primeiro-ministro não partisse para os Estados Unidos antes de ser concluído um acordo de libertação de reféns. Espera-se que Netanyahu viaje para Washington na noite de domingo.

