“Deus me salvou. Restauraremos a paz. Estamos embarcando na maior deportação da nossa história.”

Unidade do partido e do país. Mas também América Primeiro, à medida que os aliados são forçados a pagar mais pela defesa, tarifas comerciais para defender as indústrias americanas e a maior deportação em massa de migrantes na fronteira com o México, onde a construção do muro será retomada. Finalmente, um controlo firme sobre a China e o Irão, um apoio total a Israel e uma paz negociada na Ucrânia. Estes são os pontos principais do discurso de aceitação da nomeação de Donald Trump para a Casa Branca, na noite final da Convenção Republicana, no Fórum Fiserv, em Milwaukee, sob uma chuva de 100 mil balões vermelhos, brancos e azuis, as cores da bandeira americana. . Sob o olhar das televisões de todo o mundo, 2.429 delegados, milhares de jornalistas e toda a família, incluindo Melania e Ivanka (que até agora estão ausentes). Tópicos também levantados por seu companheiro de chapa e candidato ao Dolphin, J.D. Vance, em sua estreia na noite anterior, sob aplausos da arena. A conclusão do evento, dedicado ao tema “Make America Great Again”, será recordada como o dia da apoteose de Donald, que ressuscitou das cinzas do ataque ao Capitólio em 2021, tendo até agora sobrevivido a todos os acontecimentos. . Julgamentos importantes e acima de tudo ofensivos na Pensilvânia. Ele é agora o governante indiscutível de um partido monolítico onde legalistas, céticos e apoiadores de Trump se uniram (incluindo Vance) e é o favorito para uma campanha que pode mudar de rumo, talvez apenas se Joe Biden der um passo atrás nos próximos dias. . Sob pressão dos líderes democratas, doadores e investigadores, a Axios postula. Apresentado por Dana White, CEO do Ultimate Fighting Championship: o homem certo para impulsionar a reação do empresário mesmo após uma tentativa de assassinato. O discurso de Trump – no qual ele apareceu todas as noites na convenção usando uma bandagem branca sobre a orelha direita machucada que se tornou popular entre os delegados – foi seu primeiro discurso público após o ataque, levando-o a mudar o que deveria ser um “bombardeio”. Contra Biden num apelo à unidade americana. Sem falar agora do polêmico programa da “Segunda Revolução Americana” representado pelo Projeto 2025, que concentraria o poder nas mãos do poder executivo. Uma forma de tentar interceptar independentes, moderados e indecisos em horário nobre, e expandir a “grande tenda” dos republicanos. Mesmo com a ajuda de Kai, de 17 anos, o mais velho de 10 netos, filha do filho mais velho, Donald Jr., que apresentou no palco desta forma: “Para mim, ele é apenas um avô comum. Ele nos dá doces e refrigerantes quando nossos pais não estão olhando. Ele sempre quer saber como estamos indo na escola”, disse ele francamente, arrancando o sorriso sincero de um empresário, em uma história de família bem elaborada. Mas Trump espera um impulso do senador de 39 anos de Ohio. Vance, o primeiro Millennials a conseguir a chapa presidencial O primeiro companheiro de chapa a usar barba em 75 anos, quebrando o tabu associado ao preconceito e à desconfiança Aceitar a indicação de companheiro de chapa foi aplaudido de pé depois de ser apresentado por sua esposa de origem indiana, Usha Chilukuri (ela beijado e abraçado no palco), elogiou. Vance enfrentou Trump (“Quando ele estava no comício após o tiroteio com o punho no ar, a América se levantou ‘com ele’), pediu unidade partidária, atacou políticos de carreira como Biden (“Ele é estou na política desde antes de nascer”) e relançou o America First. Visando a China e alertando os aliados de que terão de “partilhar o fardo de garantir a paz mundial: chega de viagens gratuitas para países que traem a generosidade dos contribuintes americanos”. Em vez disso, ele parece mais aberto em relação aos imigrantes: “Faz parte da nossa tradição acolher os recém-chegados, mas nos nossos termos”. Seu melhor resultado pessoal foi sua vida pessoal como um exemplo do sonho americano, desde uma adolescência difícil com uma mãe alcoólatra em Middletown, na pobreza dos Apalaches, até o Corpo de Fuzileiros Navais, a Faculdade de Direito de Yale, o mundo das finanças e o Senado. Como disse em seu livro best-seller “American Elegy”, ele destacou a classe trabalhadora branca que deixou para trás. Aquela a que ele se dirigiu no seu discurso para trazer os estados do Centro-Oeste e do Cinturão da Ferrugem para Trump: “Pare de se preocupar com Wall Street, acabou, estamos comprometidos com os trabalhadores. Ao povo de Middletown, Ohio e a todas as comunidades esquecidas de Michigan, Wisconsin, Pensilvânia e de todos os cantos da nossa nação… Nunca esquecerei de onde venho.” Ele também não esqueceu sua orgulhosa mãe, a quem prestou homenagem na arena (“Ela está sóbria há 10 anos”), e sua falecida avó, que o criou mantendo 19 rifles carregados escondidos em casa para proteger a família. : Resumidamente, Peter Navarro, ex-assessor de Trump que subiu ao palco com a namorada no mesmo dia em que subiu ao palco. Fui libertado da prisão por desrespeito ao Congresso na investigação do ataque ao Capitólio: “Joe Biden e seu Departamento de Justiça me colocaram na prisão. Se eles podem processar a mim e a Trump, acredite, eles também podem processar você”.

Ideias