EUA, há um plano para impedir a nomeação de Kamala Harris

“Ela não é apenas uma ótima vice-presidente, ela poderia ser presidente dos Estados Unidos.” Na quarta-feira passada, Biden deixou o discurso preparado que proferiu em Las Vegas perante uma associação afro-americana, para expressar este agradecimento à sua vice, Kamala Harris. Seus assessores confirmaram que a decisão foi emitida “espontaneamente”. O esclarecimento foi um sinal importante e uma prova de que Biden entrou numa fase diferente. O presidente há muito insiste que a razão pela qual reafirmou a sua candidatura a um segundo mandato é a sua crença de que ninguém mais pode derrotar Donald Trump, um homem que ele vê como uma ameaça existencial à democracia americana. Ele sublinhou várias vezes que todas as sondagens de opinião o mostravam apenas à frente ou no mesmo nível do antigo presidente, enquanto num hipotético conflito directo Kamala apareceria muito atrás por uma grande margem. Mas as recentes sondagens de opinião parecem mostrar que Kamala se tornou mais forte e que pode enfrentar Trump tão bem como Biden, se não melhor do que ele. Biden reconheceu isso com esta frase.

Perfil pessoalmente

Segundo muitos, foi a lealdade e a determinação com que ela defendeu o presidente e as suas políticas durante o ano passado que “libertou” Kamala e a tornou mais comunicativa, mais espontânea e mais “presidencial”. Os seus primeiros dois anos como vice-presidente, quando não conseguiu obter qualquer sucesso na frente, por exemplo na imigração ilegal, foram superados pelos seus sucessos mais recentes na defesa do voto das mulheres, das minorias e dos jovens e, acima de tudo, pelos seus sucessos nas eleições. comícios. O trabalho do vice-presidente durante a campanha é geralmente difícil e delicado, mas também único no caso de Kamala. Kamala não só deve fazer o que todo vice-presidente deve fazer, que é agir como um “cão de caça” e atacar os inimigos do presidente, como também deve conseguir fazê-lo, evitando parecer tão poderosa que ofusque o presidente, fazendo-o lançar uma sombra sobre o Presidente. parecer mais fraco. Como disse o New York Times, Kamala Harris está envolvida num “desconfortável ato de equilíbrio”. É um exercício do qual ele está se saindo tão bem, que já foram tomadas posições claras sobre sua candidatura, caso Biden se retire.

Aprovações

O primeiro a falar a favor disto foi Jim Clyburn, um nome desconhecido do grande público, mas de enorme influência na comunidade afro-americana, o grupo de votos mais importante do Partido Democrata. Clyburn, representando a Carolina do Sul, foi crucial para o sucesso de Biden nas primárias de 2020 e, portanto, para a sua vitória presidencial. Clyburn já disse duas vezes que se Biden se aposentar, “o candidato natural para sucedê-lo seria a vice-presidente Kamala Harris”.

É verdade que representantes de outros partidos, diante da porta aberta para a convenção Democrata em Chicago, no dia 19 de Agosto, podem querer tentar a sorte. Afinal, seria a oportunidade de uma vida.

Outros contendores

Sabemos, por exemplo, que a governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, enviou efectivamente assessores de elite a Washington há várias semanas, aqueles que a ajudaram a ganhar o governo duas vezes em 2018 e 2022, para estudar as possibilidades da sua candidatura à nomeação presidencial. Caso o presidente desocupe. Outros figurões do partido estariam interessados, embora não se saiba se eles fizeram movimentos claros como Whitmer. Mas seus nomes ainda são bem conhecidos, como o do governador da Califórnia, Gavin Newsom, do governador de Maryland, Wes Moore, ou de seus colegas Josh Shapiro, da Pensilvânia, e J.B. Pritzker, de Illinois.

A premissa de uma multidão de candidatos em confronto na convenção alarma o partido, que ainda se lembra com horror dos acontecimentos da convenção de 1968, quando vários aspirantes se enfrentaram, o que enfraqueceu instantaneamente a candidatura de Hubert Humphrey, companheiro de chapa do presidente Lyndon Johnson. . O caos da convenção, agravado pelo caos externo das manifestações anti-Guerra do Vietname, deixou Humphrey tão fraco que o republicano Richard Nixon venceu as eleições.

Mas para evitar um cenário semelhante, está a ser preparada uma “escavadora” que deverá alinhar-se em apoio a Kamala e trabalhar com o seu peso e autoridade para silenciar qualquer outro candidato. O grupo consistirá nos nomes dos principais ativistas do partido, desde Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara, até o ex-presidente Barack Obama, e o ex-presidente Bill Clinton e sua esposa, a candidata presidencial de 2016, Hillary. também será o reitor afro-americano Jim Clyburn. Cientistas políticos explicam que, se Biden se retirar, será crucial que o partido pareça unido, coeso e confiante na sua escolha. E um sinal forte de pessoas que todos consideram pilares do partido pode ter o efeito de afastar outros candidatos ao título.

Claro, isso não é suficiente. Ao contrário, digamos, de Gretchen Whitmer, que fez campanhas e tem uma equipa que a conhece e está pronta para agir imediatamente, Kamala deve criar uma campanha e, acima de tudo, escolher rapidamente um companheiro de chapa. Se Biden abandonar o terreno, não está claro quanto das suas ferramentas de campanha permanecerão intactas e quem e o que poderá ser transferido para Kamala. É por isso que um grupo de apoiantes começou discretamente a mapear uma nova máquina virtual para a sua campanha presidencial e a examinar um potencial caminho estratégico para a vitória em Novembro. No entanto, a iniciativa não foi aprovada por Kamala, que continua a defender pública e privadamente a permanência de Biden na corrida.