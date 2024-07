“Toda a América ficou com ele após os tiros. “Seremos ótimos novamente.”

Música country e aplausos saudaram o público JD VanceQuem aceitou a nomeação para vice-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. A arena entrou em frenesi pela nova estrela em ascensão do partido, que foi logo apresentada por sua esposa, Usha Chilukuri, a quem beijou e abraçou no palco antes de falar em Milwaukee: “Vejam a foto do ataque, onde Donald Trump estava segurando seu punho.” No ar. Ele pensou em todos nós naquele momento. Ele nos pediu para lutar mesmo naquele momento paralisante. Suas ideias eram para nós.” Ele então saudou a multidão com o slogan histórico de Trump “Make America Great Again.” “É uma noite de esperança, de saber o que este país era e o que seremos em breve.”

“Pense nas mentiras que lhe contaram sobre Donald Trump.

Então ele olha desafiadoramente para sua própria imagem: punho no ar. Quando Donald Trump esteve no Estádio da Pensilvânia, toda a América esteve com ele. Mesmo no momento mais perigoso estávamos em seus pensamentos. Seu instinto era apoiar os Estados Unidos. Para nos chamar para algo mais elevado. Para algo maior. “Sejamos mais uma vez cidadãos que pedem o que o nosso país precisa”, palavras do discurso completo na convenção do Partido Republicano.

Vance: Líderes como Trump são essenciais para o America First

Vance disse que o país precisa de líderes que “coloquem a América em primeiro lugar”. Ele continuou que o país precisa de um líder que “responda aos trabalhadores, sindicalizados e não sindicalizados”, e que lute para trazer as fábricas de volta aos Estados Unidos. Ele ressaltou que “Trump é quem vai conseguir essas coisas”, apelando à unidade para a sua reeleição

No seu discurso na convenção republicana, o senador DJ Vance apontou a sua história pessoal como um exemplo do sonho americano: a sua origem na classe trabalhadora e as suas raízes familiares em Appalachia e Middletown, Ohio, que o inspiraram a escrever o seu livro de memórias best-seller. 2016, Elegia Americana. O livro centra-se na sua educação na pobreza com uma mãe viciada em drogas no sul de Ohio, alistando-se como fuzileiro naval dos EUA e mais tarde frequentando a Escola de Direito de Yale, tornando-se um capitalista de sucesso.