Contra Harris (59 anos), a arma da idade tornou-se eficaz

Ter de gerir um candidato carismático, mesmo um flautista com grande número de seguidores, que, no entanto, se concentra num discurso inteiramente voltado para o passado, não brilha com competências administrativas e não gosta de falar de programas, Chris Lacivita e Susie Wells, os verdadeiros estrategistas de Donald TrumpEles construíram a campanha presidencial como uma A batalha pela sobrevivência política entre Trump e Bidene não como um desafio que depende da capacidade do governo.

A retirada de Biden (e a subsequente aparição de Kamala Harris em cena) certamente não foi uma surpresa do céu, mas a equipa de Trump, que tinha considerado esta possibilidade na Primavera, começou a examinar as fraquezas de outros potenciais candidatos Democratas. , Ele estava convencido de que a janela de troca de ingressos estava fadada a fechar Com o debate na TV no dia 27 de junho.

agora Em Mar-a-Lago eles têm que reiniciar a campanha do zero O que é melhorado através do jogo Envelhecimento do presidente democrata Em dificuldade clara e crescente. Em comparação, Trump, que não estava isento de problemas, mas era mais ativo e casual, parecia muito mais jovem. Portanto, como Anne Applebaum também observa oceano Atlânticouma convenção republicana sobre representação do poder: do desempenho muscular Hulk Hogan em energia Garoto do rockpara os coros “Briga briga briga!” Foi repetido ao ponto da obsessão diante de Trump, com o punho erguido, enquanto as imagens icônicas de sua reação sangrenta ao ataque eram exibidas em telas gigantes.

A influência dessas estruturas permanece, pois são agora uma página da história americana, mas após a retirada de Biden, A imagem de Trump mudou: Do candidato mais visível e dinâmico ao último velho no envelhecimento político do gabinete americano. Um líder que faz discursos longos, repetitivos e cada vez mais autorreferenciais. Descrevemos a conferência de mais de 90 minutos como hipnótica e menos eficaz do que a anunciada no dia anterior pelo seu companheiro de chapa, J.D. Vance, muito antes de Biden recuar. Agora que o presidente se aposentou, é a vez de Trump ser duramente criticado pelas suas gafes e declarações incompreensíveis: Às vezes ele perde o fio da conversa ou faz comentários aparentemente sem sentido. READ Margarida abdica do trono e seu filho é o rei Frederico X da Dinamarca – Notícias

Isso já acontece há algum tempo, mas até ontem o foco estava nas lesões mais graves da polêmica de Biden. Agora eles mudam para The Donald e tudo vira notícia: desde os nomes errados até a dificuldade de leitura do texto no teleprompter.

Num país que continua a ser o mais jovem e dinâmico do Ocidente Uma categoria relativamente jovem de empreendedores (Gestores seniores com mais de sessenta anos são raros) e A esperança média de vida dos bilionários continua a diminuir graças ao impulso da economia digitalE abandonar o que a revista Economist determinou Presidente Lear (referindo-se à antiga tragédia de Shakespeare, Rei Lear) é um sinal sem volta para desmantelar a surpreendente gerontocracia que até agora dominou a política desta potência global: não apenas Biden e Trump, mas também Pelosi, 83 anos, deixou a liderança do Partido Democrata na Câmara dos Deputados Hakeem Jeffries, cinquenta anos; Joe Manchin, o senador de 76 anos que há muito domina a esquerda de Sanders, não irá concorrer novamente, enquanto o próprio Bernie está agora relegado ao papel de “pai cavalheiro” para os liberais. À direita, o líder do Senado, Mitch McConnell (82 anos), chegou ao fim da fila.

Apenas Trump permanece. Seus fãs, que o adoram, não prestam atenção à sua idade e às suas frases confusas. Mas não é suficiente para garantir a sua eleição. Com Biden, seu povo considerou isso garantido. Eles até previram uma vitória esmagadora com a perspectiva de invadir estados até então firmemente democratas, de Minnesota à Virgínia. Assim, permitiu-se o “luxo” de escolher um extremista como deputado da lista, em vez de uma figura mais moderada, útil para reconquistar votos entre os centristas.. Agora esta escolha começa a parecer um erro. Mas ele minimizou a importância disso: “Harris será mais fácil de derrotar do que Biden, pois ela é muito mais extremista do que ele”, disse ontem Trump, dizendo que estava disposto a “participar em mais de um debate” com ela. READ Novo ataque pronto - Corriere.it

“Fanático por música. Solucionador de problemas profissional. Leitor. Ninja da TV premiado.”