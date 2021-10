Deixando um menino de 10 anos morrer de sede como um alemão do ISIS – Mundo

É um processo que tem “algo histórico”, até o advogado de Jennifer W. admitiu. , a esposa do ISIS que voltou à Alemanha do Iraque e foi condenada pelo Tribunal de Apelação de Munique a 10 anos de prisão por crimes contra a humanidade.

Há seis anos, a ré não fez nada, segundo o condenado, para salvar uma menina de 5 anos da minoria yazidi, acorrentada em plena luz do dia e deixada pelo ex-marido para morrer de sede, no bar em outro experimento em Frankfurt. Os juízes estão convencidos de que Jennifer W. Sua mãe, que foi usada como escrava pelo casal, também ameaçou matá-la atirando nela se ela não parasse de chorar. Mas com esse passado para trás, a mulher ficou chocada com o veredicto e imediatamente procurou seu advogado em busca de alívio, antes de colocar a cabeça entre as mãos.

A mulher foi considerada culpada de pertencer a uma associação terrorista no exterior, por cooperar em tentativa de homicídio, tentativa de crime de guerra e escravidão resultando em morte. Como ele poderia pegar prisão perpétua, a sentença foi um “sucesso” para seu defensor. Ele tinha 30 anos na época. E hoje no tribunal, nas últimas filas, estava também a mãe da criança, que compareceu em corte civil. O juiz Joachim Beyer disse que o acusado “deveria ter imaginado que sob o sol a criança estaria em perigo de morte”, mas não fez nada para ajudá-la, embora “pudesse”.

O julgamento, iniciado em abril de 2019, também causou polêmica no papel de Amal Clooney, que representou a mãe da criança, mesmo sem nunca comparecer a um tribunal.