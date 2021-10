Se a UE começar uma guerra, iremos nos defender com todas as armas

O primeiro-ministro de Varsóvia acusou a União Europeia de fazer exigências à Polónia com “uma arma na cabeça” e exortou Bruxelas a retirar as ameaças de sanções financeiras e legais.

“Defenderemos nossos direitos com todas as armas à nossa disposição”, respondeu Morawiecki quando questionado se a Polônia poderia vetar decisões cruciais sobre legislação como o pacote climático da UE. O primeiro-ministro insistiu: “Se alguém nos atacar de uma forma completamente injusta, nós nos defenderemos de todas as maneiras possíveis.” “Achamos que esta é realmente uma abordagem discriminatória e uma espécie de diktat. Mas se as coisas derem errado, teremos que pensar sobre nossa estratégia.”