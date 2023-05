Harry e Diana | café gramelini

Ou: o estranho caso de um órfão tentando reviver sua mãe dentro de si. Seria necessário um psicanalista para nos explicar se a escolha de Harry Windsor foi uma escolha inconsciente ou um desejo consciente, sugerido em parte por uma esposa possivelmente inescrupulosa.

O fato é que O segundo filho de Diana voluntariamente assumiu o papel hereditário de vítima incompreendida e perseguida. E depois de abrir processos em todo o mundo, até mesmo o governo britânico por não pagar por sua escolta, ele alegou ontem à noite que ele e sua esposa, assim como sua sogra, foram perseguidos por paparazzi nas ruas de Nova York, tocando uma réplica da tragédia que transformou Diana Spencer em uma lenda popular.

Fato ou exagero? Apesar dos relatos conflitantes, ainda é o filme que Harry passa em sua cabeça: a história de dois irmãos prematuramente órfãos de uma princesa rebelde, apenas um deles, herdeiro do trono, trai o mandato de sua mãe e se conforma com as causas do estado, tornando-se um clone de seus ancestrais. enquanto o outro – o aprendiz, o renegado, o “reserva” – permanece fiel à missão de Diana, a tarefa de minar o respeito da casa real inglesa, a ponto de embarcar no mesmo destino.

Se ele pudesse nos ouvir, diríamos a ele que, como vítima como vítima, ele está um pouco entediado conosco. E a melhor maneira de sair do feitiço em que ele caiu é finalmente se livrar do fantasma de sua mãe.



Il Caffè di Gramellini espera por você aqui, de terça a sábado. Quem assina o Corriere também tem acesso ao “PrimaOra”, a newsletter que permite começar o dia da melhor forma. Quem ainda não subscreveu pode encontrar aqui (estes dias, com uma oferta especial) formas de o fazer e ter acesso a todo o conteúdo do site, a todas as newsletters e podcasts, e ao arquivo histórico do jornal.