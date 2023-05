Invadindo o Vaticano, tiros para afastar um carro. Quarenta capturados

Medo no Vaticano. Pouco depois das 20:00 um carro chegou à entrada Santana no Vaticano. Apesar das indicações que lhe foram dadas pela Guarda Pontifícia Suíça, que o proibiu de entrar no país sem os respectivos passes, abandonou provisoriamente a entrada e, após manobra, regressou a alta velocidade, forçando os dois portões de controlo, de Guardas Suíços e Corpo de Gendarmaria Estado do Vaticano.

tentando parar o carro, Inspetor da GendarmariaEnquanto vigiava o portão, ele disparou um tiro de pistola contra os pneus dianteiros do veículo. Apesar de atingir o veículo no pára-choque dianteiro esquerdo, o veículo continuou em frente. Depois que o código de alarme foi rapidamente transmitido por rádio, a Porta della Zecca, que dava acesso aos fundos do prédio, foi fechada pela guarita. Basílica de São Pedroe os Jardins do Vaticano e a Praça de Santa Marta.

Enquanto isso, o carro de passageiros chegou a Pátio de São DâmasoO motorista saiu sozinho e foi parado e preso pela gendarmaria. O homem, com cerca de 40 anos, foi imediatamente submetido à visita de médicos da Direção de Saúde e Higiene do Estado do Vaticano, que detetaram um caso grave de alteração psicossomática. A pessoa está atualmente na cela da prisão no novo prédio da Quartel da Gendarmariaà disposição do judiciário.