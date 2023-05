Burkina Faso: 7 anos preso por jihadistas e 88 anos solto – Last Hour

(ANSA) – SYDNEY, 19 de maio – O médico australiano Kenneth Elliott, 88, foi libertado sete anos depois de ter sido sequestrado por jihadistas em Burkina Faso. O governo de Canberra anunciou isso hoje.



Elliott e sua esposa foram sequestrados por terroristas ligados à Al-Qaeda em janeiro de 2016. Sua esposa, Jocelyn, foi libertada no mês seguinte. A ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, disse a repórteres que Jarrah tinha ido para casa ontem à noite. “O Dr. Elliott está seguro e se reuniu com sua esposa, Jocelyn, e seus filhos”, disse Wong. “Estou tão feliz que ele foi libertado e que está seguro com sua família novamente”, acrescentou. O grupo jihadista Ansar al-Din assumiu a responsabilidade pelo sequestro do casal. Em julho de 2017, a Al Qaeda no Magrebe Islâmico (AQMI) divulgou um vídeo mostrando seis reféns, incluindo Kenneth Elliott. (lidar).