China, a batalha para impedir o abate de cães em Yulin- Corriere.it

Mas pela primeira vez, as autoridades da República Popular da China prestaram atenção aos cães, observando que “com o progresso da civilização e os interesses das pessoas em proteger a natureza, os cães não são mais considerados apenas animais de estimação, mas companheiros humanos. Como no resto do mundo. “Aproximadamente 188 milhões de gatos e cães Presidentes gastam 26 bilhões de euros por ano para eles). Excluído da criação para fins alimentares. Mas ainda está sujeito a ataques para abastecer o mercado de Yulin e outras cidades.

Ontem ativistas da International Humane Society Eles pararam um caminhão carregado de cães na rodovia para Yulin, no sul de Guangxi شي. Eram 68, em deploráveis ​​condições sanitárias, amontoados em gaiolas, exaustos da viagem, desidratados e apavorados. “O comportamento deles nos fez entender que são animais que costumavam entrar em contato com os humanos, Eles colocam suas patas em nossas mãos“Eles devem ter sido roubados em toda a China pelos fornecedores do festival”, disse Liang Jia, da Humane Society International.

resposta do governo

Por que não foi emitida a ordem de encerramento do festival? A questão foi colocada em Pequim para Hua Chunying, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. Resposta: “Em primeiro lugar, não é uma questão diplomática. No entanto, o governo central aprendeu com as autoridades de Yulin que Os habitantes locais têm o hábito de comer frutas de lichia e carne de cachorro no solstício de verão. Preferência alimentar para indivíduos. Não há comemoração oficial, o governo local não apoiou nem organizou o chamado festival da carne de cachorro ”.

O massacre do solstício de verão não é uma tradição chinesa antiga. “Festa” foi inventada pelos concessionários Yulin em 2010 para atrair turistas. O consumo de carne de cachorro ainda é considerado “saudável” em grande parte da Ásia: 30 milhões de animais são mortos e comidos a cada ano, da Coréia ao Camboja; dois terços na China.