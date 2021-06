De 4 em 10 italianos, Cremona é o segundo pior – Corriere.it

no Ranking das 10 cidades mais poluídas da Europa, quatro deles italianos e todos localizados no Vale do Pó. Cremona, Pavia, Brescia e Vicenza Eles têm uma qualidade do ar muito baixa e compartilham esse recorde nada invejável com muitas cidades na Polônia perto de áreas de mineração de carvão. foi a ordem Publicado pela Agência Europeia do Ambiente (Aea) e leva em consideração a concentração de partículas finas medida entre 2019 e 2020. O melhor boletim de qualidade do ar vai para várias cidades escandinavas, bem como – surpreendentemente – para a Espanha.

Desenvolveu um mapa de smog 323 cidades europeias em análise A partir do limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (Quem é o) Abaixo do qual o limite permitido é de 10 microgramas de 2,5 por metro cúbico de ar. Por seu lado, a União Europeia الاتحاد qualidade do ar perigosa Quando esse foco permanecer – no longo prazo – ainda mais Acima de 25 mcg por metro cúbico. Embora tenha havido uma clara melhoria na qualidade do ar na Europa nos últimos 10 anos – como Aea escreve em seu relatório – a partir da última avaliação anual realizada no campo, é claro que em 2018 a exposição a partículas finas foi. Isso causou cerca de 417.000 mortes prematuras em 41 países europeus.





Aqui está, então, a ordem que emerge dessas medições de acordo com a qual o ar é saudável em 5 cidades europeias. muito pobreEstes são os poloneses Novi Saxes (Concentração de partículas de 27,31) e guinchos (25, 15), Cremona (25,86), Vicenza (25,58) H Slavonsky Brod, na Croácia (25,75). A lista também inclui os 10 piores Cracóvia, Piotrkow, Zuri (sempre na Polônia), Muito (na Bulgária) mais Brescia e Pavia. uma Milão Concentração medida por Aea 20,13 ea Roma 12,94. Melhor Em vez disso, foi Uppsala, Estocolmo (na Suécia), Tallinn Narva e Tatu (todos na Estônia), Bergen e Trondheim (Noruega) e Salamanca (Espanha). todo o mundo Possui valores de poeira fina de menos de 5.

A concentração de toxinas no ar do norte da Itália influencia fortemente o boletim italiano. último dia 10 de novembro O Tribunal de Justiça Europeu condenou o governo de Roma por violar os limites de qualidade do ar entre 2008 e 2017 sistematicamente e continuamente. A Itália foi criticada por não tomar medidas adequadas para combater a poluição do ar.