O governo está pronto para contratar o exército

Boris Johnson está pronto para usar o exército para lidar com a crise de combustível. A decisão foi tomada hoje durante a reunião de gabinete. O Ministro de Atividades Produtivas, Kwasi Quarting, disse que o governo deve tomar “medidas sensatas e cautelosas”. O Reino Unido continua a ter um grande suprimento de combustível. No entanto, estamos cientes dos problemas da cadeia de suprimentos e estamos tomando medidas para mitigá-los com prioridade. Se necessário, o destacamento de militares irá fornecer capacidade adicional à cadeia de abastecimento como uma medida temporária para ajudar a mitigar as pressões causadas pelo aumento na demanda doméstica de combustível. ”

O governo também permitiu que as licenças dos petroleiros fossem automaticamente estendidas e renovadas sem cursos de atualização. As empresas do setor de combustíveis indicaram em comunicado conjunto que esperam que a situação melhore nos próximos dias. “Tem havido muito combustível nas refinarias e terminais do Reino Unido e, como indústria, estamos trabalhando em estreita colaboração com o governo para garantir que o combustível esteja disponível para entrega em postos em todo o país”, disseram empresas como BP, Shell e Esso.