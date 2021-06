Covid na Grã-Bretanha, novo pico de casos: reabertura adiada – Corriere.it

E estão fazendo isso mais rápido do que neste inverno, continua o jornal britânico. À luz do anúncio que o Primeiro-Ministro deve fazer na segunda-feira, Uma reunião entre Boris Johnson e três ministros foi agendada para o fim de semana: Conselheiro, Rishi Sunak; O Ministro de Gabinete Michael Gove; Secretário de Saúde Matt Hancock.

Um mês de distanciamento social e mais testes. Grã-Bretanha contempla adiamento Reabertura – que foi agendado para 21 de junho – de acordo com fontes do governo relatadas ao jornal britânico guardião.

Novas infecções diárias estão aumentando de 3% para 6% em toda a Inglaterra, de acordo com dados divulgados na sexta-feira, apontando para uma taxa de crescimento que não víamos desde que os casos começaram a aumentar no final do ano passado. A onda está alimentando casos no Noroeste, onde a taxa de crescimento diário é de 8%, e em Londres e no Leste da Inglaterra, onde a epidemia está aumentando entre 2% e 6%.

À luz desses números, a British Medical Association instou o governo a atrasar as instalações planejadas para as restrições.A melhor proteção contra vacinas é alcançada apenas cerca de duas semanas após a segunda dose.“Especialmente com a variante delta, não teremos populações suficientemente protegidas de forma adequada até 21 de junho”, disse o presidente da BMA, Dr. Chaand Nagpaul.

Outros 8.125 casos de Covid foram relatados no Reino Unido na sexta-feira, 11 de junho, níveis não vistos desde o final de fevereiro.

Função de variável delta دور

Preocupante é a variante “indiana”, recentemente renomeada como “Delta”.



Mais de 90 por cento dos novos casos de coronavírus detectados na Grã-Bretanha pertencem a esta mutação do vírus. As autoridades de saúde britânicas informaram isso relatando que 42.323 casos da variante Covid-19 foram diagnosticados pela primeira vez na Índia. Trata-se de um aumento de 29.892 casos em relação à semana passada, segundo dados do British Health System.

A variante delta foi identificada como tendo um risco de transmissão 60 por cento maior do que a variante ‘alfa’ relatada pela primeira vez em Kent, também conhecida como a ‘variante inglesa’.

O período antes da segunda dose

O atraso na reabertura deve fornecer tempo para medir e gerenciar o impacto da infecção no tratamento hospitalar A segunda dose da vacina: Conforme mostrado no final de maioNa verdade, a variante “indiana” se espalha especialmente entre vacinados e não vacinados com uma única dose.

Conforme mencionado em um estudo recente De Public Health England, na verdade, as vacinas Pfizer-BioNTech e AstraZeneca contra Covid-19 são ‘muito eficazes’ contra as doenças ocasionais que causam. Alternativa indiana (B 1.617.2), mas somente depois de tomar a segunda dose. Uma única dose de ambos os produtos fornece proteção um tanto limitada: apenas 33% contra a variante indiana em comparação com a eficácia de 50% contra a variante inglesa. com o ‘Vacinação com ambas as dosesPor outro lado, o nível de proteção é alto e semelhante diante de ambas as mutações.

MPs conservadores que estavam otimistas sobre as perspectivas para 21 de junho no início da semana agora dizem que estão pessimistas. Fonte de Whitehall explicada a guardião Que o retardo “daria proteção adicional para uma parcela significativa da população”, visto que a eficácia da vacina contra a variante delta aumenta de 33% na primeira dose para cerca de 80% na segunda.

“Com a demora, um grande número de pessoas pode evitar a internação”, ele adicionou. Outra fonte destacou a importância de garantir que todas as pessoas com mais de 50 anos e aquelas em risco clínico sejam vacinadas. Não houve nenhuma negação no momento de 10 Downing Street.