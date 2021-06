Grupo dos Sete, Biden lança seu plano para deter o poder de Pequim. Mas a Europa já está recuando – Corriere.it

Quem nos enviou Falmouth (Cornualha) Todos os esforços que o G7 fez na Cornualha visam mostrar uma unidade de propósito e perspectiva: Boris Johnson disse quando começou que foi muito bom ver cada um de cada vez. Insistiu na necessidade de nos certificarmos de que aprendemos a lição da epidemia e de não repetirmos os mesmos erros, e destacou o consenso de todos a este respeito. Para reconstruir de uma forma mais verde, justa e igual, B discriminação de gênero (ou seja, sem discriminação de gênero) E porque não, mais feminino.

Mas além das fotos oficiais podemos vislumbrar Essas ondulações que os sorrisos das circunstâncias não conseguem esconder. Esta cimeira era para assinalar o regresso do Ocidente, enraizado na fonte dos desafios globais e forte nos seus valores: mas uma família que se encontra mais polémica nos bastidores.





Os europeus já chegaram à Cornualha com dentes envenenados pela Irlanda do Norte: lO acordo Brexit tornou-se um campo de batalha entre Londres e Bruxelas O risco de uma guerra comercial com sanções recíprocas surge no horizonte. Antes do início da cúpula do G7 em Merkel, Macron, Draghi, von der Leyen e Michel sentaram-se à mesa para enfatizar que a UE fala a uma só voz: hoje eles irão todos em procissão até Boris para repetir o mesmo para ele, isso é isso Os tratados para a Irlanda devem ser aplicados incondicionalmentePorque os britânicos precisam entender que não há outra saída.

A luta de Londres com a União Europeia também é uma preocupação para Joe Biden, que veio à Europa para reconstruir as pontes que Trump queimou atrás dele. Mas mesmo entre as duas margens do Atlântico, a harmonia luta para decolar: o nó da contenção relacionamento com a China. Os europeus exigem uma abordagem equilibrada com Pequim, que reconheça uma relação multifacetada e multinível: é, portanto, um parceiro da China para enfrentar os desafios globais, bem como um concorrente económico e um concorrente sistémico. READ O Butão vacinou 85% de sua população adulta em uma semana

Mas os americanos chegaram em Cornwall Lance com conforto, querendo dar à luz Declaração de encerramento Tom forte em direção a Pequimem linguagem simples. A Delegação da UE deixou claro que os europeus não estavam presentes e estavam envolvidos no verdadeiro cabo de guerra em torno da formulação final: a declaração deve ser equilibrada e não ingênua. E, portanto, no final do texto final, não se deve questionar sobre a investigação da origem do vírus Corona, que os europeus consideram prerrogativa da Organização Mundial da Saúde.

De forma mais geral, os líderes da UE temem que o G7 não acabe por se transformar em Uma espécie de plataforma anti-China. Enquanto para os americanos, deve também oferecer um programa de investimento alternativo à Rota da Seda.

Mesmo no que diz respeito às vacinas, a suspensão de patentes proposta pela Casa Branca não é mágica, argumentam europeus, e para eles A propriedade intelectual não é um obstáculo para a obtenção de vacinas. Para este G7, a União Europeia quer ver o seu papel de reconhecida farmácia mundial, que já exporta metade da sua produção.