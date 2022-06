Senhoras e Senhores Deputados, no Fórum de São Petersburgo, o fórum económico mais importante da Rússia, convidados de honra: TalibãE assim Jacobo Iacoboni postou no Twitter um videoclipe em que um representante dos terroristas que recuperaram o controle do Afeganistão aparece no escritório do Fórum de São Petersburgo. Uma anfitriã luta para esconder a confusão e nojo em seu rosto…

Por outro lado, em comparação com anos anteriores, o “prestígio” dos convidados é o mesmo: antes da guerra o fórum contava com a presença de líderes franceses e alemães, além de representantes de grandes bancos mundiais, enquanto agora há rebeldes do leste. Ucrânia, líder bielorrusso Alexandre Lukashenko Uma delegação do Talibã. “Este é o meu quinto ano de trabalho no fórum e a atmosfera nunca foi tão tensa – revelou um funcionário do fórum de 29 anos Horários de Moscou Ninguém fala sobre guerra, mas posso garantir que todos pensam nisso. Ele é como Lord Voldemort, o personagem de Harry Potter: ninguém diz seu nome, mas todos o conhecem e sentem sua presença.”

Falando do Talibã, de acordo com o General SVR – canal Telegram da Rússia para contra-informação – Vladimir Putin fez um acordo Com eles: a Rússia pagará US$ 5 bilhões em alimentos, energia e dinheiro ao Talibã para abandonar seus planos de tomar parte do território do Tajiquistão. Entre outras coisas, parece que parte do trigo prometido pelo Talibã foi roubado da Ucrânia…