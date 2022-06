“Um resultado terrível” – Libero Quotidiano

Edward Luttwak Avalia a situação da guerra na Ucrânia. No entanto, o economista americano não pode deixar de se permitir entrar em uma profecia sobre como o conflito provavelmente terminará: “Por enquanto – como ele escreveu no Twitter – as tropas russas continuam ocupando aldeias nos estados de Donetsk e Luhansk enquanto se rendem nas províncias. Kherson. Uma vez que o processo esteja concluído, eles podem realizar um referendo com total consentimento da Ucrânia sob a estrita supervisão de um país neutro e possivelmente obter um ou ambos.” Ou, o pior de tudo, escolha outra opção.

Em vez disso – ele continua – os russos poderiam invadir Donetsk e Luhanks e mantê-los sem um referendo sob a supervisão completa e aceitável da Ucrânia para garantir que eles obtenham ambos, e então viver em constante isolamento da Europa e dos estados liberais em todos os lugares por décadas. resultado incrível“.

Algum tempo atrás o economista havia determinado Presidente russo Vladimir Putin Uma espécie de transformador: “O primeiro Putin foi um reformador, ele fez as pessoas pagarem pensões… Havia muitos Putins, e depois houve um declínio clássico, um declínio para Putin, um declínio, mas você não pode culpar todos que relações com Putin porque não Putin hoje.” Então um soco do executivo levou Mario Draghi. De fato, segundo ele, era “errado” fazer uma proposta apenas da Itália, não porque não fosse uma “boa proposta”, mas porque “o governo italiano deveria ter reunido os outros governos europeus para fazer uma proposta conjunta, especialmente com a Alemanha”.