Os prefeitos de Madri, Berlim e Viena estão ao telefone com a tecnologia deepfake de Klitschko para enganar

Deepfake e alegações ‘ridículas’

– Funcionários da prefeita de Berlim, Franziska Giffi, relataram que desligaram a ligação depois que ela se tornou suspeita após comentários estranhos e perguntas do falso prefeito. Tudo começou com um convite de videoconferência com Klitschko que os prefeitos receberam de um endereço de e-mail falso. Isso também foi confirmado pelo prefeito de Madrid, José Luis Martinez Almeida. Nesse ponto, beneficiando-se do apoio dos prefeitos europeus em Kyiv, “com a ajuda da tecnologia Deepfake, o criminoso falou com eles fingindo ser eu”, explicou o prefeito de Kyiv no Telegram.

“Ele tinha um rosto e uma voz” do original –

O fraudador começou a levantar suspeitas quando apontou o dedo ao prefeito de Berlim para refugiados ucranianos na Alemanha que supostamente se beneficiam dos serviços sociais alemães, quando deveriam ser enviados de volta à Ucrânia para lutar. A videochamada foi desativada na plataforma Webex embora – como Jeffrey disse ao Guardian – “não houvesse indicações de que a videoconferência não tivesse sido realizada com uma pessoa real” que tivesse a mesma voz e o mesmo rosto de Klitschko. E o embaixador ucraniano em Berlim, alertado pelo prefeito, afirmou que era uma farsa depois de ouvir as autoridades de Kyiv, segundo o reconstrucionista Spiegel.

O verdadeiro Klitschko acusa Moscou –

O prefeito de Kyiv acusou os russos de travar guerra em todas as frentes, “incluindo espalhar desinformação para colocar os políticos ucranianos em má situação e incitar seus parceiros ocidentais a interromper a ajuda ocidental à ‘Ucrânia'”.