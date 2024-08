Israel ordena evacuação imediata da “zona segura” em Gaza – Notícias

Ao lançar panfletos, Israel ordenou a evacuação de algumas áreas no centro da Faixa de Gaza que tinham sido classificadas como “zonas seguras” humanitárias ou áreas proibidas para combates, uma vez que ataques de foguetes e morteiros seriam lançados dessas áreas em direção a Israel. O Guardian escreveu isso, citando um memorando do exército israelense, especificando que as áreas a serem evacuadas por civis palestinos são a área norte de Khan Yunis e a parte oriental de Deir al-Balah, ambas fazendo parte do “ zona segura”. .

“Condenamos os ataques lançados pelos colonos em Git, que visam aterrorizar os civis palestinianos. Dia após dia – escreve o Alto Representante Josep Borrell em X – com quase total impunidade, os colonos israelitas alimentam a violência na Cisjordânia ocupada, contribuindo para o Any. a possibilidade de paz está em risco. O governo israelita deve pôr imediatamente termo a estas acções inaceitáveis, e confirmo a minha intenção de apresentar uma proposta para impor sanções à União Europeia contra apoiantes de colonos violentos, incluindo alguns membros do governo israelita.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Yisrael Katz, disse aos seus homólogos britânico e francês que esperassem que se o Irão atacasse Israel, os aliados responderiam não apenas defensivamente, mas também “atacando alvos importantes no Irão”. “Se o Irão atacar, esperamos que a coligação se junte a Israel não só na defesa, mas também no ataque a alvos importantes no Irão”, disse Katz a David Lammy e Stephen Sigourney, que estavam de visita a Israel.

Entretanto, o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, disse ontem que aconselhou o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, quando se reuniram no mês passado, a “alcançar a vitória rapidamente” porque “a matança deve parar” na Faixa de Gaza.

Na conferência de imprensa convocada ontem por Trump em Nova Jersey, o candidato republicano à Casa Branca foi questionado se encorajaria Netanyahu a não aceitar o acordo de cessar-fogo com o Hamas. O empresário negou ter feito isso, observando que Netanyahu “sabe o que está fazendo. Eu o encorajei – explicou Trump – a encerrar o assunto rapidamente: “Conseguir a vitória e acabar com isso”.

Mais tarde, durante um evento sobre o combate ao anti-semitismo, Trump criticou os apelos de meses da sua rival democrata Kamala Harris por uma trégua na Faixa de Gaza.

“Desde o início, o vice-presidente dos EUA trabalhou para amarrar as mãos de Israel nas costas, sempre apelando a um cessar-fogo imediato”, o que “só dará tempo ao Hamas para se reagrupar e lançar um novo ataque ao estilo de 7 de Outubro”, disse ele. Empresário. O antigo presidente dos EUA repetiu a sua afirmação: “Darei a Israel o apoio de que necessita para vencer, mas quero que vença rapidamente”.

O Times of Israel destaca que a frase “as matanças devem parar” é a coisa mais próxima da primeira crítica clara de Trump à guerra contínua do Estado Judeu na Faixa Palestiniana. Há menos de um mês, em entrevista à Fox News, o empresário já tinha apelado a Netanyahu para “acabar” com o ataque à Faixa de Gaza, alertando que “a imagem de Israel no mundo ficou distorcida: tem de acabar rapidamente, tem de fim.” “Não vai durar muito mais tempo”, disse Trump. “É muito tempo”.

