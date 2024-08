Israel – Hamas Notícias de hoje ao vivo | O presidente israelense Herzog condena o ataque dos colonos aos palestinos: “É um massacre”

Trump para Netanyahu: alcançar a vitória rapidamente, sem mais mortes

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, disse ontem que aconselhou

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, quando se conheceram

No mês passado, apelou à “vitória rápida” porque “as matanças têm de parar” na Faixa de Gaza. A mídia israelense relatou isso. Na conferência de imprensa convocada ontem por Trump em Nova Jersey, o candidato republicano à Casa Branca foi questionado se encorajaria Netanyahu a não aceitar o acordo de cessar-fogo com o Hamas. Pólo tem

Ele negou ter feito isso, observando que Netanyahu “sabe o que está fazendo”. Trump explicou que eu o encorajei a encerrar o assunto rapidamente: “Consiga a vitória e pronto”. Tem de parar, a matança tem de parar.” Mais tarde, durante um evento sobre o combate ao anti-semitismo, Trump criticou os apelos de meses da sua rival democrata, Kamala Harris, por uma trégua na Faixa de Gaza “Desde o início”, disse o Vice dos EUA. Presidente “trabalhou para conectar

mão pelas costas de Israel e sempre pede um cessar-fogo imediato”, o que “só dará ao Hamas tempo para se reagrupar e lançar um novo ataque ao estilo do 7 de Outubro”, segundo o empresário repetiu: “Eu darei a Israel. o apoio de que “Ela precisa dela para vencer, mas eu quero que ela ganhe rapidamente”. O Times of Israel destaca que “as matanças devem parar” é a coisa mais próxima da primeira crítica direta de Trump à guerra contínua do Estado judeu no enclave palestino. .