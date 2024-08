Al-Sharq Al-Awsat: As discussões continuam em Doha para chegar a um acordo sobre Gaza – Notícias

As negociações sobre um acordo de cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns acabaram de começar em Doha. Isto foi relatado por uma fonte próxima às negociações.

Ele acrescentou: “Continuo acompanhando com preocupação a gravíssima situação humanitária em Gaza Peço mais uma vez o cessar-fogo em todas as frentes, a libertação dos reféns e a assistência à população exausta“Ele disse isso Papa Francisco em um chamado angelical. Ele acrescentou: “Encorajo todos a fazerem todos os esforços para garantir que o conflito não se espalhe e a seguirem o caminho da negociação para que esta tragédia termine logo”. O Pontífice concluiu dizendo: “Não esqueçamos: a guerra é uma derrota”.

Hamas ultrapassa 40 mil mortos em Gaza



O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, porta-voz do movimento Hamas, anunciou que o número de mortos palestinos desde o início da guerra, em 7 de outubro, ultrapassou o limite de 40.000, chegando a 40.005 depois de adicionar 40 novos mártires em Gaza. Tira. Últimas 24 horas. O Hamas estima o número de feridos em 92.401.

O exército israelense ordena a evacuação de Khan Yunis



As forças de ocupação israelitas ordenaram aos civis palestinianos que evacuassem Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, após uma série de ataques com foguetes daquela área. O Times de Israel escreve. Em particular, a ordem de evacuação, que prenuncia ataques militares, diz respeito ao bairro de Qarara, escreveu a TOI.

