Kiev: “Incursões a bases russas e avanços continuam em Kursk” – Notícias

Biden: Kiev foi informada do ataque em Kursk, o que é um verdadeiro dilema para Putin – Notícias – Ansa.it

O estado de emergência foi declarado na região russa de Belgorod. Drones ucranianos sobre três regiões durante a noite

Ao contrário da União Europeia, Washington absteve-se até agora de fornecer apoio explícito à iniciativa, explicando que não está plenamente consciente dos seus objetivos. Mas quanto à Rússia, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, disse que não há dúvida de que Kiev tinha “carta branca dos seus secretários ocidentais para incursões de bandidos nas regiões russas”. Isto confirma a crença de Moscovo na necessidade de continuar a sua “operação militar especial” com o objectivo de “desnazificação e desarmamento da Ucrânia”, o que “certamente será alcançado”. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse: “Estamos fazendo mais progressos na região de Kursk – um a dois quilômetros em diversas áreas desde o início do dia. Mais de 100 soldados russos foram capturados no mesmo período.” O Ministério da Defesa russo afirmou, em vez disso, que as suas forças “impediram as tentativas de penetração de grupos móveis ucranianos” em várias áreas da região, eliminando 270 soldados inimigos apenas nas últimas 24 horas. Até o conhecido blogueiro militar russo Rebar, que durante dias apresentou um cenário mais pessimista do que os relatos oficiais, escreveu que “a situação continua a estabilizar com a chegada de reforços russos e o cerco parcial de grupos móveis de forças ucranianas”. Formações.” De acordo com Raybar, a propaganda de Kiev é em grande parte propaganda midiática, e muitos blogueiros ucranianos que a apoiam estão postando vídeos de aldeias russas que foram ocupadas não nas horas finais, mas “nos primeiros dias da invasão”, que começou em 6 de agosto. A Guarda Russa, uma força policial diretamente subordinada ao presidente russo, anunciou que havia tomado “medidas adicionais” para “proteger a usina nuclear de Kursk”, embora os combates estivessem ocorrendo a dezenas de quilômetros de distância e em relação aos alvos de a incursão, disseram fontes em Kiev. Nos últimos dias, ele expressou o desejo de forçar os russos a retirarem suas forças das terras ucranianas e de pressionar Moscou a aceitar negociações para uma “paz justa”, negando que o objetivo fosse anexar terras ucranianas para terras russas. Putin respondeu que neste caso qualquer… Possibilidade de negociações Agora, o ministro do Interior ucraniano, Igor Klimenko, falou do desejo de criar uma “zona tampão” com o objectivo de proteger a população do seu país dos “bombardeios diários”. das forças de Moscovo, enquanto a vice-primeira-ministra Irina Vereshchuk anunciou que as forças de Kiev “estão a planear abrir corredores humanitários para evacuar civis na direção da Rússia e da Ucrânia”.